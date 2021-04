Crece interés de chicas transexuales por participar en certámenes de belleza

Veracruz, Ver.- El interés de chicas transexuales por participar en certámenes de belleza del estado de Veracruz, sigue creciendo, reconoció Jesús Montoya Sánchez , director estatal de Mis Earth Veracruz.

Sin embargo al no cumplir con los requisitos no han podido concursar hasta el momento, siendo la edad y/o el nivel de estudios las principales limitantes que ha presentado este sector.

“No tiene nada que ver con que sean transexuales. Se han acercado como de 30 años porque el proceso para la reasignación de sexo aquí en Mexico, es a partir de los 18 años y es largo y rompe con esto, ya no les da tiempo. Es todo un proceso físico, psicológico y demás y creo que ahí donde no han llegado a empalmar”, sostuvo.

Jesús Montoya aseveró que Mis Earth Veracruz no está cerrado a la participación de chicas trans, sin embargo reiteró que como cualquier participante debe cumplir con los requisitos que exige la convocatoria de este certamen.

“Tenemos que dar cuenta que más que un género somos seres humanos y no podemos juzgar a las personas como se sientan, si genéticamente eres hombre pero te sientes mujer no tengo ningún problema, no me hace daño y si aquí llegara un transexual tan bonito como las mujeres y que cumpliera con los requisitos será bienvenido pero, hasta ahora no ha llegado ninguna que cumpla requisitos que la organización tenga. El día que llegue va a estar en Miss Earht Veracruz, pero no ha llegado”, afirmó el entrevistado.

Para el concurso de este año recibieron tres solicitudes de chicas trans del norte de Veracruz y cerca de cinco de municipios del centro del estado.

“Sin embargo por no contar con los estudios no pudieron hacerlo y otros por tiempo. La mayoría ya eran profesionistas y no empalmaban los tiempos con el concurso. El concurso de Miss Earth demanda mucho el tiempo y no empalmaba sus tiempos”, aclaró.

En el caso de Miss Earht Veracruz, refirió que, “buscamos que tengan una edad entre 18 y 26 años de edad, que esté estudiando o tenga una carrera, porque queremos romper los estereotipos de que las mujeres de los concursos no tienen estudios, pedimos experiencia en concursos de belleza y pedimos que tengan esos valores que se dan en las familias”, remató Jesús Montoya, director estatal de Mis Earth Veracruz.