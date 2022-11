Buscó el sueño americano y ahora cuenta con su propio restaurante; la historia de Edson

Veracruz, Ver.- En busca de una mejor calidad de vida cruzó la frontera persiguiendo el sueño americano y años después regresó a su país con una especialidad en cocina que lo ayudó a desempeñarse como chef en Veracruz y la Ciudad de México y ahora cuenta con su propio restaurante.

Se trata de Edson Manuel Iturralde Solís de 42 años, uno de los tantos veracruzanos que migran a Estados Unidos en medio de la necesidad económica.

¿Cómo fueron los inicios del chef Edson Manuel?

A su llegada al país americano empezó a trabajar en distintos restaurantes pues llevaba la experiencia, porque su familia era dueña de un pequeño local llamado el Merendero Victoria.

Es así como hizo de todo, lavando losas y charolas, acomodando, picando carne y verdura y haciendo algunas reparaciones.

La oportunidad se presentó cuando trabajando en un restaurante de comida hindú el dueño le planteó la posibilidad de aprender bien de la cocina ya que a su paso por otros establecimientos había adquirido algunos conocimientos de las preparaciones de platillos, pero necesitaba profesionalizarse y así regularizar su estancia.

“Cuando llegué a Estados Unidos estuve trabajando en distintas cocinas, empecé desde abajo haciendo de todo y fui aprendiendo de la preparación, ya llevaba algunos conocimientos básicos, porque mi abuela tenía un restaurante pero todo es muy diferente, trabajé en restaurantes mexicanos, franceses, chinos, tailandeses mucha comida yo no la conocía y fuí aprendiendo poco a poco hasta que llegue con un hindú que me propuso apoyarme con estudios y trabajar para él”, explica.

Sus estudios los realizó en Le Cordon Bleu de Miami Florida donde se especializó en comida asiática.

¿Cuántos años estuvo en Estados Unidos?

Después de una estancia de 11 años en Estados Unidos, hace ocho años decidió regresar a México con la ilusión de poner su propio negocio, un proyecto que en un principio fue complicado.

“Regresé ilusionado de poner mi propio negocio pero no resultó como tal en ese momento así que empecé a buscar trabajo, fui a algunos restaurantes donde me presente como chef, traía mi título, mis diplomas pero no se me abrieron las puertas, cuando llegue al restaurante a pedir trabajo me ofrecieron de lavar losa y yo con la necesidad de trabajar, acepté”, refiere.

A su llegada al país americano, Edson empezó a trabajar en distintos restaurantes | Foto: Cortesía | Edson Manuel Iturralde Edson Manuel hizo de todo, lavando losas y charolas, acomodando, picando carne y verdura y haciendo algunas reparaciones | Foto: Cortesía | Edson Manuel Iturralde

Dos meses después, el dueño de la franquicia del restaurante le ascendió, dándole una gerencia pequeña y más tarde era el encargado de una de las sucursales más importantes del negocio.

“Yo entré a trabajar en septiembre y en noviembre el dueño de la franquicia de Groshi Express, Rodrigo Guerrero me dice ¿y yo porque te tengo lavando losa si tu tienes un buen perfil, conoces de la cocina? Así que me ofreció una gerencia pequeña con el mando de cinco personas, empecé a trabajar y económicamente me fue mejor, después me dio una de las sucursales más importantes porque le gustó mi trabajo, era más responsabilidad, más presión, pero yo ya sabía el manejo”, menciona.

Las oportunidades siguieron presentándose cuando el dueño de la franquicia decidió abrir otros negocios, pero ahora en la Ciudad de México donde ocupó la gerencia.

“Fue todo un reto, yo no sabía andar en la Ciudad de México, pero si no me perdí en Nueva York no lo iba a hacer en mi país, así que me fui para allá a chambear duro y dar resultados, empezamos con uno donde nos fue bien y después abrimos otro más grande frente a la Torre de Satélite, todo se presentó muy bien afortunadamente hasta que vino la pandemia y desafortunadamente se tuvo que cerrar”, expone.

Después de una estancia de 11 años en Estados Unidos, hace ocho años decidió regresar a México con la ilusión de poner su propio negocio | Foto: Cortesía | Edson Manuel Iturralde

Sin embargo, con la llegada de la pandemia el sector restaurantero fue de los más afectados y los negocios tuvieron que cerrar, por lo que se vio obligado a regresar a Veracruz para continuar con su proyecto de abrir su propio negocio.

“Todo iba bien hasta que llegó la pandemia, se tuvo que cerrar, no se podía mantener la renta con el negocio cerrado me regrese a Veracruz pero ya andaba pensando en abrir mi propio negocio así que en plena pandemia abrí pero con servicio para llevar, por fortuna me ha ido bien aquí sigo manteniéndome”, afirma.

¿Qué opina Edson sobre el papel de un chef en Veracruz?

El 20 de octubre se festeja al chef y en ese sentido, Edson reconoce que en Veracruz es complicado encontrar trabajo como chef y a veces ni siquiera es reconocido y tampoco bien pagado, pero asegura que cocinar es todo un arte y aunque muchos lo hacen, se necesita amor y pasión y buscar su propio toque.