Fiesta y alegría se respira en las playas veracruzanas

Veracruz, Ver.- En familias y grupos de amigos turistas hacen su arribo a la zona de playas en la conurbación Veracruz-Boca del Río jalando con sillas, mesas, comida, sombrillas, neveras, bebidas y algunos hasta con la mascota para hacer placentera su estancia.

Desde la Ciudad de México, el Estado de México, Puebla, Tlaxcala y de algunas otras ciudades los visitantes tratan de llegar desde muy temprano a la playa para disfrutar de un domingo bajo los rayos del sol y la combinación del agua fresca del mar.

Disfrutan de sus alimentos acompañados de bebidas refrescantes, juegan pelota y algunos otros simplemente se acuestan sobre la arena para tomar un poco de sol y lucir un lindo bronceado. Algunos turistas visitan por primera vez las playas veracruzanas, otros mencionan que se trata de uno de sus destinos favoritos y algunos más lo toman como una tradición de pasear por la playa, pero todos coinciden que tal como su slogan lo dice “solo Veracruz es bello”.

Los turistas destacan sobre la limpieza de sus playas, la seguridad y sobre todo lo económico que resulta viajar al estado, además de sus exquisitos platillos.

La señora Gonzala Vargas Pérez, originaria de Tlaxcala, recuerda que desde niña su padre le gustaba vacacionar en las playas de Boca del Río y ahora que es abuela sigue con la tradición de visitar por lo menos una vez al año el estado de Veracruz para recorrer la zona de playas con sus hijos, nueras y nietos y pasar un increíble día. “Ya hemos venido a Veracruz, sigue siendo hermoso, mi papá nos traía cuando éramos niños, es como una tradición porque ahora yo vengo con mis hijos, mis nueras y los nietos”, expresa.

Roberto Marcelino González del estado de Puebla menciona que junto con su familia visitan Veracruz cada vez que pueden porque otro de su destino favorito es Acapulco. “Siempre que podemos venimos a Veracruz está muy bien, muy bonito, esta vez venimos 11 de familia en una camioneta y quisimos pasar todo el fin de semana, para el lunes ya reincorporarnos a la actividad diaria”, señala

Arturo García Meléndez, originario de la Ciudad de México, destaca que a bordo de tres autos particulares familia y amigos emprendieron el viaje desde el pasado jueves para recorrer las playas de Veracruz y Boca del Río.

Asegura que el estado de Veracruz es uno de los destinos turísticos más recomendados en la Ciudad de México ya que todos los visitantes se llevan una buena impresión de su comida, su gente y lo económico que resulta su estancia.

“Veracruz está muy recomendado, sobre todo sus playas, pero una vez que estás aquí es muy agradable por la hospitalidad de su gente, el ambiente, el clima y los precios; nos hospedamos en un hotel venimos como 12 entre amigos y familia y estamos muy contentos de poder estar aquí”, menciona.

Rosario Contreras Arellano de Huamantla de Tlaxcala comentó que no tenía el gusto de conocer las playas de Veracruz y ahora que tuvo la oportunidad de venir quedó impresionada por la belleza de sus paisajes. “A pesar de la cercanía de Veracruz con Tlaxcala no habíamos tenido la oportunidad de venir a la playa, pero está muy bonita, se puede nadar tranquilamente, hay gente vigilando, estamos pensando en regresar”, asegura.

Chachalaca también repunta en visitas

La playa de Chachalacas de Úrsulo Galván fue abarrotada por turistas de estados como Puebla, Tlaxcala o Ciudad de México quienes la califican como "la mejor". La familia y amigos de don Arnolfo Benítez, originarios de San Martín Texmelucan, Puebla, decidieron rentar un autobús para llegar a Chachalacas desde antes de las 7:00 de la mañana del sábado y regresar tranquilamente este domingo por la tarde.

"Nos hicimos como 5 horas, venimos como seis familias, rentamos un autobús para venir aquí, yo es la primera vez que vengo, pero para otras familias es la segunda; Nos gusta venir por el clima cálido, es novedoso para nosotros. Durante la pandemia estuvimos encerrados por miedo ya nos había cansado el cubrebocas, pero vacunados nos sentimos con más confianza", señala.





Tras dos años de pandemia, y ya vacunados contra el Covid-19, el cubrebocas ya no se hace indispensable, ahora "hay mayor confianza" y pueden disfrutar de un momento de calor y del mar.

Elotes asados, lanchas, cuatrimotos, piñas coladas, antojitos, chicharrones salvavidas, de todo se ofrece en esta playa que es la preferida para muchos.

Las familias sacaron los shorts, las playeras, los trajes de baño, sombreros y gafas que estuvieron guardadas durante dos años, para disfrutar de las vacaciones de Semana Santa.

En las palapas hay fiesta, los músicos también están sintiendo un alivio en estas fechas en que tienen mayor trabajo. En una de estas se escucha: "Tuvimos un Sirenito, justo al año de casados, con la cara de angelito, pero cola de pescado" de Rigo Tovar, que saca sonrisas y pone a bailar a uno que otro.

Los niños son los más contentos, les compran salvavidas o cubetas y palas para jugar con la arena, llegan con sus balones, sus carritos o lo que encuentren. Desde hace más de 10 años la familia de Enrique Martínez originaria de Quecholac, Puebla, visita la playa de Chachalas, durante los dos años de pandemia no pudieron visitarla, pero ahora se dicen felices de regresar y estar en familia, "no hay nada como Chachalacas para nosotros".

"Venimos del estado de Puebla, llegamos el sábado somos tres familias, mis hijos y mi cuñado, venimos del municipio de Quechocal, muy bonita, limpia y mucha seguridad para nosotros". Andy Guadarrama, comerciante que oferta artículos para playa para niños como salvavidas, cubetas, pistolas y sombreros asegura que estos días han sido importantes porque el clima les favoreció y las familias estaban ansiosas de salir.

Por seis meses, durante la pandemia, estuvo trabajando en la granja de cocodrilos "El Colibrí" de La Antigua; ahora que las visitas a la playa se han reactivado, pudo regresar al trabajo de siempre y con las mejores expectativas. "Han estado muy buenas las ventas porque no ha habido norte y eso es lo que nos beneficia".

Mauricio Blanco del área operativa de la dirección de Protección Civil de Úrsulo Galván, afirmó que iniciaron con los operativos desde inicio de semana y que todo ha transcurrido en calma, "ha habido personas que se han querido pasar de listas, pero no ha pasado gran cosa, pasa porque toman demasiado, se meten al agua y cuando los quieres retirar no quieren".

Sin embargo, refiere que cuentan con apoyo de la Fuerza Civil y la Marina, por lo que no ha habido incidentes mayores pese a que las playas han estado abarrotadas.

"La recomendación más clara que hemos dado es que si toman no se metan porque no queremos problemas, hasta ahorita hemos tenido Saldo Blanco, gracias a Dios, aquí es donde más llegan, tenemos 5 kilómetros de playa y llegan más de Ciudad de México, de Tlaxcala y esas zonas".

El tráfico se volvió intenso justo antes del mediodía, como en años anteriores a la pandemia, por lo menos de 2 kilómetros de la carretera hacia la playa, fue la fila de autos varados, esperando entrar, al ser uno de los destinos turísticos en Veracruz de mayor demanda en días de asueto.

La Antigua se posiciona como sitio para vacaciones

LA ANTIGUA, Ver.- Buena afluencia de visitantes vuelve a registrar el municipio de La Antigua en esta Semana Santa tras dos años de pandemia por Covid-19; lugar turístico que también se vio afectado por la crisis sanitaria.

Entre sus principales atractivos está la Parroquia del Santo Cristo del Buen Viaje; los restos de la Casa de Hernán Cortés, que solía ser una aduana; el árbol ceiba sagrado, además de la Capilla del Rosario y el Puente Colgante de donde se disfruta de una vista panorámica a lo largo del río.

La directora de Turismo de La Antigua, Brenda Moscoso Castellanos, señala que las familias que llegan son principalmente de Orizaba, Córdoba, Xalapa, Veracruz puerto, Ciudad de México, Nuevo León, Torreón , Guerrero, Oaxaca, Puebla y Tlaxcala.

Los lugares favoritos de los turistas, dice son, la Casa de Cortés o Casa de Contratación, la Ermita del Rosario, el Árbol de la Ceiba y el Puente Colgante.

Explica además que se ofrecen recorridos históricos guiados dentro de la Casa de Cortés y la Ermita del Rosario, primera iglesia de América Continental.

"Hay paseos en lancha y nuestra muy sabrosa y diversa gastronomía, mariscos, tamales tradicionales, torito y dulces típicos de la región así como también frutos de la región".

Explica que la reactivación de la economía ha sido significativa dado que el alcalde Adolfo Bernardo Carrion Carrillo ha dado un importante impulso y promoción luego de que por la pandemia no hubo derrama económica en esta zona meramente turística.

"Afortunadamente los prestadores de servicios turísticos están muy contentos porque como Ayuntamiento estamos dando mucha difusión". Recuerda que por 1 año, los atractivos turísticos estuvieron cerrados al público, y aunque después se abrió, se hizo con las medidas sanitarias correspondientes.

Ricardo García Hernández, lancheros de La Antigua, refiere que entre su trabajo está enamorar a los turistas platicando en los recorridos sobre la historia y biodiversidad de la zona. "Les contamos cómo se fue conformando la Ruta de Cortés, de hecho hay recorridos de media hora, de 40 minutos, tenemos uno que lleva al turista a donde se junta el río con el mar, nosotros lo que le ofrecemos al turismo son playas vírgenes, no playas con servicios, sino playas totalmente vírgenes donde tu puedes bajar con tu familia, recoger tu bisutería de la playa, bañarte, ver las aves", señala.

Quien ha sido guía de artistas como Ana de la Reguera o Paola Rojas, refiere que se puede disfrutar de la zona restaurantera, de la artesanía local como el lirio acuático, tinta en café, proyecto de Ana de la Reguera tras el paso del huracán Karl en el 2010 o el puente colgante. Aunque las visitas al momento son buenas, no se puede comparar con los años anteriores a la pandemia; sin embargo, los prestadores de servicio siguen trabajando para dar seguridad, confianza y más razones para visitarles en estas fechas.

"Y en estos días nos ha ido bien, no tenemos la afluencia de otros años por la pandemia, pero sí se está moviendo el turismo relativamente, aquí viene gente de todo el país, Puebla, Tlaxcala, Ciudad de México, Morelia, Guadalajara, Monterrey, es la gente del norte y centro".

Con información de Ariadna García