Desde caída de cabello hasta problemas cognitivos, así son algunas secuelas del Covid-19

Veracruz, Ver.- Problemas en el sistema nervioso, cardíaco y respiratorio son las secuelas más comunes que especialistas médicos han detectado en pacientes de Veracruz que tuvieron en algún momento de la pandemia Covid-19. Estos pueden variar de intensidad y pueden ser temporales o permanentes, según lo señalado por René Torales, médico neumólogo que durante los dos últimos años ha atendido a pacientes enfermos con coronavirus.

Blanca González Morales, quien durante la pandemia ha presentado tres contagios de covid-19, narra parte de las secuelas que le ha generado la enfermedad, la cual tuvo en agosto del 2020, enero y julio del 2022. Entre las secuelas que presentó en los primeros meses después de sufrir la enfermedad, narra que presentó problemas cognitivos, de memoria, caída de cabello y dolor de espalda.

“Lo que me había quedado en tema cognoscitivo como que ya se fue, pero me ha quedado el dolor de espalda, como si fuera un dolor muscular, pero siempre me da cuando el clima cambia, cuando hay frío… como ahorita que está lloviendo y hay mucha humedad siento ese dolor de espalda”.

Aunque la mayoría de las secuelas han aminorado o desaparecido, el dolor de espaldas se mantiene de manera fuerte, principalmente cuando se enfrenta a cambios en la temperatura ambiental.

“Mi primer síntoma fue un dolor que inició en el brazo, pero que se extendió hasta la espalda, como si fuera un dolor muscular muy fuerte, después de esto confirmé el positivo de covid y desde entonces el dolor no se me quita”.

¿Cuáles son las secuelas comunes a nivel cerebral y cardiaco?

René Torales detalla que a nivel cerebral las secuelas comunes son ansiedad, depresión, cambios de carácter y problemas de parestesia, que es la alteración de la sensibilidad en las extremidades y que se percibe como un hormigueo en los brazos, en las piernas y dolor de cabeza.

A nivel cardiaco, algunas de las alteraciones son arritmia, cardiomiopatía e hipertensión, en donde hay pacientes que se vuelven hipertensos sin tener antecedentes familiares.

“La mayoría de los pacientes se van recuperando de las secuelas, como es la depresión y la ansiedad, son enfermedades de las que se van recuperando a los tres o cuatro meses, pero hay secuelas más graves como son los daños en los pulmones, pacientes que terminan con los pulmones dañados y que pueden desarrollar una fibrosis fuerte que es algo de lo que ya no se pueden recuperar y hasta puede quedar imposibilitado para trabajar”.

De acuerdo con el especialista, las secuelas se presentan en alrededor del 5 por ciento de los pacientes que él ha atendido, que aunque son un porcentaje mínimo se requiere de prestar mucha atención y acudir con un médico para recibir el tratamiento adecuado.

Y es que estas secuelas, que se presentan con mayor gravedad en personas de 45 años en adelante, algunas de las cuales pueden ser de gravedad, como la fibrosis, que es una afección pulmonar irreversible y que en casos fuertes puede causar imposibilidad para trabajar.

Alteraciones en gusto y olfato

Tania Corrales González, de 29 años, es una de las pacientes que sufrió Covid-19 y que pertenece a ese 5 por ciento que sufre de sus secuelas. Ella se contagió en agosto del 2021 y aunque no tuvo síntomas fuertes, las secuelas han sido prolongadas.

La joven comparte que después de salir de la enfermedad, presentó la pérdida de olfato y gusto que luego de dos meses regresó en un 80 por ciento, pero que al recibir la vacuna Sinovac tuvo un retroceso con la percepción de un olor extraño y sabor desagradable.

“Estaba con náuseas todo el día, tenía un dolor de cabeza terrible por tener esa náusea, probaba comidas y bebidas como café y percibía un olor a cañería, como azufre… finalmente eso me dio depresión porque no podía comer prácticamente nada porque no me sabía bien, los perfumes, el olor de los artículos de limpieza”, cuenta.

La joven menciona que lo anterior le causó una fuerte depresión debido a que no podía disfrutar de sus alimentos ni de bebidas que le gustan como el café. Actualmente, luego de iniciar una terapia de olores y un tratamiento de vitaminas, comienza a recuperar su olfato, aunque los alimentos que más puede disfrutar son cereales, lácteos y comida con ingredientes crudos como el sushi.

“Lo que tengo ahorita es como si tuviera un corto circuito, no percibo bien los olores porque no me pasa bien la información a mi cerebro, el tratamiento es una terapia de olores que consiste en ir oliendo distintas fragancias para hacer diferenciaciones de olores y consumir vitaminas, que es algo que me ha ayudado un poco a disminuir estas secuelas.”, remata

Pulmón post Covid-19

Alrededor de un 9 por ciento de pacientes que sufren complicaciones por Covid-19 pueden padecer secuelas respiratorias que requieren de tratamiento especializado para recuperar la capacidad pulmonar, señala José Javier Elizalde González, jefe del Servicio de Neumología, Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, del instituto Salvador Zubirán, de la Ciudad de México.

El médico participó en el 4º Congreso Universitario La Covid-19: Un enfoque multidisciplinario, organizado por la UV en Xalapa, con la conferencia magistral "Pulmón postcovid", en la que detalló que las secuelas que puede dejar esa enfermedad son la disnea o dificultad para respirar, el deterioro en la función pulmonar, alteraciones intersticiales pulmonares, fibrosis pulmonar, la caída de los niveles de oxígeno en la sangre y tos.

El especialista dice que la cifra aparenta ser mínima, cuando en realidad es una cantidad muy alta, pues el número de personas infectadas es muy elevado, no tan solo en México, sino a nivel mundial.

Además, precisa que hay un subgrupo de personas con pocos síntomas o sin síntomas que no tuvieron la necesidad de ir al médico y que por ello podrían formar parte de las estadísticas de quienes enfrentan secuelas respiratorias.

Los pacientes con Covid-19 sufren la inflamación de los órganos respiratorios, por lo que además algunos de ellos podrían presentar dolores de cabeza recurrentes y dificultades para dormir.

La mayor parte de los pacientes mejoran porque se les otorga tratamiento antifibrosante; otros más se quedan con una lesión fija.

Sin embargo, el especialista precisa que al tratarse de una enfermedad nueva, que surgió hace tres años aproximadamente, no se ha podido determinar si la lesión fija a causa del Covid-19 podría empeorar, pues en otros casos clínicos los daños a los pulmones pueden tardar años en recuperarse o de plano causar incapacidad.

La terapia para tratar las secuelas de Covid-19 en pulmones, su frecuencia y su duración son de carácter individual, pues es necesario tomar en cuenta factores como la edad, la condición física y la existencia de otras enfermedades, siempre bajo la supervisión de profesionales.

Pruebas Covid-19

La venta de pruebas para detectar Covid-19 ha ido a la baja conforme ha salido al mercado una mayor variedad de marcas para realizar los exámenes clínicos, sin omitir la efectividad de las vacunas que ha permitido controlar la pandemia, dice Humberto Escobar, representante de la Distribuidora de Químicos Hergo, con sede en esta ciudad.

Entrevistado en el marco del 4º Congreso Universitario La Covid-19: Un enfoque multidisciplinario, impulsado por la UV, señala que al inicio de la pandemia solían vender alrededor de 15 cajas diarias, de 25 a 40 pruebas, con un costo de 7 mil pesos.

Sin embargo, insiste en que con el paso del tiempo surgieron nuevas marcas, además de las vacunas, lo que ha ocasionado que las ventas y la demanda de pruebas se normalice.

En ese entonces, agrega, hubo escasez de pruebas a nivel nacional, ante el elevado número de pacientes que necesitaban descartar o confirmar que padecían Covid-19.

Ante esa situación, la Distribuidora de Químicos Hergo realizó envíos de pruebas a laboratorios y clínicas de Chiapas, Tijuana, Oaxaca, Pachuca y a Puebla, sin descuidar la necesidad que había en Xalapa y sus alrededores.

Además, ante la escasez, hubo quienes aprovecharon para sacar marcas que no eran de buena calidad y que por fortuna fueron detectadas por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), que frenó su distribución.

La escasez que también estuvo relacionada con los productos que no pudieron entrar al país a causa de los aranceles.

Con la aplicación de la vacuna contra Covid-19 la pandemia comenzó a controlarse, además de que surgieron más marcas para ofrecer una mayor variedad de pruebas a los laboratorios y clínicas, sin omitir que actualmente pueden encontrarse pruebas caseras en farmacias de genéricos con buenos resultados, señala. Los precios actuales van de los mil a los 3 mil pesos por cada caja, lo que representa una disminución de más del 50 por ciento del costo que tenían durante el inicio de la pandemia

