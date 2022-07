Muerte de jóvenes hace detenerse a quienes quieren migrar

Con las playeras de Las Chivas de Guadalajara, con las que jugaban futbol, sobre sus ataúdes, cientos de personas despidieron a Jaír, Yovani y Misael en la calle 5 de mayo de la comunidad de San Marcos Atexquilapan en Naolinco.

El cielo supo de la tristeza del pueblo, porque justo antes de iniciar la misa de cuerpo de presente, la lluvia empezó a manifestarse y retrasó la sepultura. El dolor hizo más fuerte a la comunidad de San Marcos, nadie dejó solas a las familias que despidieron a sus chicos. Cientos de personas han dejado todo para acompañar a quienes perdieron parte de su vida con la muerte de sus hijos, sus nietos, sus primos, hermanos o sobrinos.

Enterrar sus cuerpos, fue el momento más difícil para los suyos, la despedida final, aunque su familia está segura que "ya están con Diosito y que ya no sufren". La comunidad no desfalleció, caminaron una larga calle empinada, en medio de la lluvia, entre cuetes y música de banda, cargando los ataúdes de los chicos para dejarlos en la misma bóveda.

Antes de la eucaristía en la parroquia de la localidad, se realizaron las oraciones y plegarias al cielo en casa de sus abuelos, donde estuvieron sus amigos y conocidos.

Féretros fueron adornados con las playeras del equipo favorito de los jóvenes: Las Chivas | Foto: René Corrales |

Con agua bendita que rociaban con una flor, uno a uno de sus seres queridos y personas que los conocieron, dieron la bendición a los tres chicos que murieron el pasado 27 de junio en un tráiler en San Antonio, Texas en el que se trasladan para hacer realidad sus sueños en Estados Unidos.

En primera fila, estaban sus compañeros del equipo de fútbol "Deportivo San Marcos" con sus playeras rojiblancas, haciendo honor a la pasión por el fútbol y el equipo del Rebaño Sagrado de sus corazones.

Con un aplauso que duró varios minutos, lleno de emoción y recuerdos hicieron un homenaje a los jóvenes que destacaron por su forma de jugar al futbol, pero también por la valentía de ir tras sus sueños pese a la tragedia. "Mi gusto es" y "El Rey" fueron las canciones que entonó la banda La Santísima que los acompañó mientras tronaban los cuetes de la comunidad. El dolor no doblegó el corazón de la localidad. "Yo como su abuelito me siento orgulloso de ellos en el deporte, porque yo les decía hijos échenle ganas estamos representando al pueblo de San Marcos, vamos a echarle a ganas y mis nietos fueron campeones. El trofeo que está ahí es de Jair que fue campeón de goleo y me siento muy orgullo de ellos", dijo su abuelo Valvino quien pidió un aplauso para ellos a todos quienes se dieron cita para darles el adiós.

"A nombre de mi familia Olivares Ruiz y Olivares Valencia quiero agradecerles (su apoyo) con todo el dolor que estamos compartiendo como familia, como hermanos se los juro por Diosito, que sabe, que ustedes nos mantienen de pie, todos los que están compartiendo el dolor de nuestros sobrinos", añadió su tío Martín.

"Se los juro que Diosito sabe porque hace las cosas, nosotros no somos nada en este mundo, a nuestros chamacos les inculcamos una cosa, antes de mí, mí padre. El Sami (Misael) era mi central en el "Deportivo San Marcos", Jaír, "Pollito" era mi delantero y Yovani, "Bochito" era defensa lateral era un chamaco bien hermoso y sensible, gracias por todo lo que nos están acompañando".

El papá de Simón Pedro Ruiz Fernández, don Fermín Ruiz, lleva cerca de 15 años en Estados Unidos; fue cuando él tenía apenas 4, siendo hijo único, cuando tomó la decisión de irse con la idea de trabajar para construir su casa. Aunque Simón confiesa que ha pensado en emigrar también, tras la muerte de Jaír, Yovani y Misael, sacó esa idea de su cabeza.





"Sí me han dado ganas, pero viendo la situación, por lo que ha venido pasando como ahorita de los muchachos, mejor se desanima uno mismo. Porque sí dan ganas de ir, pero vemos todo lo que ha venido pasando y se nos quitan las ganas", dijo en la comunidad Atexquilapan en Naolinco.

Él es padrino de Jaír, el joven de 20 años que murió por asfixia en el tráiler de Texas con su hermano y su primo. Lo invitaron a apadrinarlo cuando salió de la primaria, era cercano a ellos, aunque en el pueblo todos se consideran familia. Aún recuerda que el día que acompañó a su padre para despedirlo, era muy pequeño y no dimensionó lo que significaba que su héroe se fuera y lo dejara con su madre Anastasia. También tuvieron que pagarle al "pollero", pero ya no recuerda cuánto.

La comunicación los ha hecho más fuertes en la distancia, porque en una misma semana pueden llamarse dos o tres veces e incluso más. Fermín trabaja en un Supermercado, casi todo el tiempo que lleva allá ha estado en la misma empresa y lo que gana le ha permitido construir su casa para su esposa y su hijo.

"Al principio no sentí, pero fue pasando el tiempo y fui creciendo y me fui acordando un poco más, pero gracias a Dios siempre nos ha hablado, no hemos perdido comunicación con él y hasta ahorita estamos bien, nosotros aquí y él allá", añade Simón.

A sus 23 años, Simón se dedica al calzado, como casi todos los hombres en San Marcos, solo estudió la primaria y empezó a trabajar con la intención de tener sus propios ingresos e ir cumpliendo sus sueños.

"Tiene uno ganas de trabajar y prefiere uno mejor trabajar para tener algo en la vida también uno mismo. Estoy casado, pero vivo con mi mamá porque como soy hijo único la acompaño y estoy pendiente de ella".

Así, espera que pronto su padre Fermín esté de regreso pues la meta de tener su propia casa ya se logró y ahora ya planean su retorno. "Ya está en eso de regresarse, él decía, 'yo me voy con la intención de hacer algo en la vida, de tener nuestra casita' porque antes había casitas de madera y pues dice 'yo me voy para que algo en la vida podamos tener', y gracias a Dios hizo su casa y todo. Eso es lo que todos buscan, de las personas que se van, hacer algo en la vida, progresar y echarle ganas para la familia que se queda acá".

Cómo él, están varios jóvenes y también adultos, entre ellos Luis que sin querer decir mucho, explica que ya una vez estuvo en Estado Unidos, pero se regresó al pueblo y ya no piensa volver. "Ya todos saben como es eso, yo ya estuve allá, pero no pienso regresar", dice junto a su carrito con el que vende papas y chicharrones en la calle donde despiden a los jóvenes.

La historia del "Pollito", "Sami" y "Bochito" que perdieron la vida en la caja del tráiler, dolió, conmovió y consternó, no solo a esa comunidad, sino a quienes veían en la migración una oportunidad para estar mejor y que hoy, ya no lo ven como la decisión más viable.