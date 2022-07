Abogados y abogadas luchan contra injusticias y “mala fama” del pasado

En medio de una crisis social y de justicia como la que se vive en la entidad, el papel de las y los abogados es cada vez más importante. Sin embargo, especialistas de derecho reconocen que no solo se trata de ejercer esta profesión sino de hacerlo de manera ética y comprometida a fin de quitar el estigma que tiene la sociedad con ellos.

El dejar atrás viejas prácticas de corrupción, demostrar conocimiento de la doctrina, la ley, la jurisprudencia y todos los principios que conforman al sistema jurídico pero sobre todo, comprometerse con la legalidad y la justicia es fundamental y para eso las nuevas generaciones de profesionistas son clave. En el marco del Día de la Abogacía que se conmemora este 12 de julio, especialistas del Derecho reflexionan sobre el panorama actual que viven abogados de diversos rubros así como los retos para el ejercicio de esta profesión.

Sociedad no quiere "abogánsters" que vendan causas

Con casi 50 años de ejercicio profesional en diversas áreas, Reynaldo Escobar Pérez, abogado y político veracruzano, reconoce que en el Derecho ha encontrado no solo una vocación sino también la mejor herencia para tres de sus hijos quienes decidieron seguir sus pasos. “Me siento muy orgulloso de que en cada oportunidad que se celebra a los abogados ellos se sientan orgullosos de cumplir con una profesión que es para servir a la sociedad”, señala.

Reynaldo Escobar Pérez, abogado y político veracruzano | Foto: David Bello |

Cuenta que fue en las aulas de la facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana (UV) -donde además fue catedrático durante 23 años- donde el profesor Víctor Manuel Hernández Flores le inculcó las reglas que todo abogado necesita para ganar un juicio y que desde ese momento, esas se convirtieron en los mandamientos de su vida profesional.

“Nos dijo que primero teníamos que tener la razón. Después teníamos que estar capacitados con el conocimiento de la doctrina, la ley, la jurisprudencia y todos los principios que nutren un sistema jurídico como el nuestro. Y por último teníamos que saber que la abogacía es una ardua fatiga que se pone al servicio de la justicia”.

Asegura que los abogados deben considerarse como un auxiliar del juzgador para esclarecer la verdad y que las sentencias estén apegadas al derecho pero también a la moral. Y es que, reconoce que la mala fama que tiene esta profesión está ligada con profesionistas que incumplen estos principios y que año con año la actuación ética de los abogados es el mayor reclamo social que se da en estas fechas. “El compromiso de todos los egresados de las universidades de derecho debe ser ponerse del lado de las leyes, nadie quiere ‘abogánsters’ como malamente se descalifica”.

El presidente del Despacho de abogados Escobar Estudillo asegura que un ‘abogánster’ es aquel que está dispuesto a defender la causa de su defendido o que se inmiscuye en asuntos delictivos o manda con métodos delincuenciales a conseguir pruebas. Lamenta que actualmente existen en el escenario político nacional disputas de grupos de abogados que se acusan entre ellos de este tipo de hechos y que no se han podido aclarar.

“Por eso, este día es propicio que se reflexione sobre esta profesión y que se dé el valor que tiene en la sociedad. No es posible, por ejemplo, tener a abogados o abogadas sin preparación académica o cuando menos cursos de capacitación en el derecho legislativo y el derecho constitucional”, concluye.

El futuro está en las nuevas generaciones: Griselda Vázquez

Para Griselda Vázquez García, las nuevas generaciones de profesionales del derecho tienen en sus manos la posibilidad de reivindicar el papel de las y los abogados en la sociedad. Para ello, asegura, es necesario que demuestren no solo conocimiento de las leyes sino que se conduzcan de manera ética en su actuar, a fin de lograr que la sociedad vuelva a confiar en las instituciones encargadas de impartir justicia.





Griselda Vázquez García, directora de Administración del Tribunal Electoral de Veracruz | Foto: Cortesía G. García |

“Lamentablemente hay gente que trabaja en órganos y abogados a los que les encanta el dinero. Lo importante para las nuevas generaciones debe ser mantener un compromiso serio con la legalidad. Que seamos éticos en nuestro actuar y demostrarle a la gente con el ejemplo que puedan confiar en nosotros”, asegura.

La abogada, quien se desempeña como directora de Administración del Tribunal Electoral de Veracruz (TEV), reconoce que la actualización y la constante capacitación es otro de los requisitos que debe tener una buena abogada. Y es que, explica que las leyes cambian constantemente, además de que el ejercicio profesional requiere conocer criterios jurisprudenciales y sentencias que te puedan ayudar a la hora de resolver un litigio. “El derecho es una profesión preciosa, todo viene en las leyes y sabiendo buscar tienes la puerta a todo. Mi consejo es recordar que la legalidad es universal y no quedarse únicamente en las leyes locales”.

Vázquez García estudió Contaduría como primera carrera, sin embargo, fue en las aulas de la facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana donde encontró su verdadera vocación y se enamoró de las leyes. Hoy reconoce que ambas han contribuido en su desempeño en el servicio público.

Respecto al panorama actual para quienes ejercen la abogacía, la joven profesionista asegura que al igual que muchas otras profesiones, el derecho está sufriendo el embate de la inseguridad y cortando talentos. Indicó que los más afectados son los nuevos profesionistas, quienes al empezar con el litigio se encuentran con presiones, corrupción o amenazas. “A mí no me ha sucedido, pero en caso de que pasara creo que me orillaría a alejarme de la profesión y sería muy lamentable”.

Finalmente, hace un llamado a las y los estudiantes de las carreras de derecho a conocer las ramas del derecho y escoger la o las que más les interese para especializarse. Reconoce que es fundamental que el conocimiento de las aulas se complemente con la formación en el campo, por lo que los conminó a buscar espacios en donde puedan desarrollar sus habilidades.

Cuenta que para ella la experiencia de servicio social en el Tribunal Federal de Justicia Administrativas fue fundamental para su vocación ya que le permitió ir más allá de la teoría y comenzar a aplicar la ley. “Para mí la formación jurisdiccional dentro de un tribunal o un juzgado me parece maravillosa (...) Yo siempre que conozco a estudiantes de Derecho siempre les sugiero que se acerquen a un tribunal para hacer sus prácticas profesionales, porque más allá de la teoría es ahí donde empiezas a leer la ley y a aplicarla. Además de que como estudiante esa primera impresión por el tamaño de los edificios, el montón de abogados y las personas a prisa con documentos en mano”.

Abogacía, profesión necesaria pero con mala fama

María Teresa Carbajal Vázquez, abogada y representante legal del Barzón de Resistencia Civil del Estado de Veracruz, reconoce que la profesión que ejerce se encuentra cargada de estigmas debido al mal actuar de algunos colegas. En el marco del Día de la Abogacía explica que esto se debe no sólo a los casos de corrupción sino también a la falta de preparación que termina afectando a sus representados.

Cuenta que en el Barzón, el 90 por ciento de los casos que atienden son de personas que fueron víctimas de sus abogados, lo que ocasiona que mucha gente no quiera recurrir a ellos y que dejen pasar mucho tiempo antes de arreglar sus asuntos legales. “Hay mucho poder económico y mucha corrupción en los tribunales y si a eso le sumas una mala defensa, la falta de estrategia de demanda o la nula presentación de pruebas de los abogados sin duda son casos que no se van a resolver favorablemente y van generando una percepción negativa”, cuenta.

Pese a esto, para Carbajal Vázquez la abogacía es una profesión muy necesaria, sobre todo en el apartado de los litigantes ya que tienen en sus manos la defensa de quienes se encuentran en situación de conflictos. Sin embargo, acusa que cada día son menos las y los egresados de las facultades de derecho que aceptan litigar y que incluso, hay áreas específicas en las que existe un déficit de abogados.

Tal es el caso de la formación de defensores de usuarios o de personas que recurren al uso de crédito en donde es más fácil encontrar a abogados que se dediquen a la cobranza que alguien que se dedique a defender a las víctimas de cobranzas irregulares. “Creo que es un área que requiere de mucho compromiso y especialidad”, comenta.

Teresa Carbajal, representante legal del Barzón de Resistencia Civil | Foto: David Bello |

Para Teresa Carbajal la vocación le llegó desde muy temprana edad y con apenas 4 años ya sabía a lo que se quería dedicar aunque no conocía muy bien de la carrera. Cuenta que de pequeña cuando se trataba de jugar a las profesiones ella siempre escogía ser una abogada aunque eso implicara que no tuviera un rol específico en las dinámicas infantiles “ya que no había necesidad de una abogada en los juegos”

Respecto a los retos que se tienen en materia de derecho, expone que en el caso del área patrimonial, de finanzas personales y de uso de créditos existe un gran retraso en el área tecnológica y que es urgente atender esto ya que la nueva modalidad de los fraudes bancarios se da de manera electrónica. “No hay muchos especialistas o peritos que estén manejando este tema a la altura de los retos que se presentan y eso está favoreciendo a que las instituciones de crédito lleguen a evadir la responsabilidad de responder por el dinero de los ahorradores”, lamenta.

Poco que celebrar este 12 de julio: abogado

Con la intentona del gobierno por controlar su labor, la desaparición de juzgados, la falta de modernización y recortes los juristas no tienen nada que celebrar este 12 de julio en el marco del Día del Abogado, expresa el doctor Ricardo Morales Carrasco, vicepresidente Académico de la Federación de Abogados en Derecho y de la Organización Mundial.

En entrevista refiere que algunos colegas han manifestado que no hay nada que celebrar ya que quedan muchos pendientes dentro de la profesión, una profesión demandante y no se ve retribuida.

Asegura que apenas los abogados celebraron la invalidez del delito de ultrajes a la autoridad ya que se trató de una iniciativa apoyada por todo el gremio, sin embargo, también han registrado pérdidas como la desaparición de los juzgados digitales.

“El 12 de julio llega dentro de una coyuntura y punto de inflexión bastante delicado para nosotros los abogados, se vienen algunas intentonas de ir regularizando por parte del estado la labor que hacemos dentro de la abogacía".

Creo que llega el día en una situación delicada, algunos compañeros dicen que no hay nada que celebrar, hay noticias tristes en cuanto a seguridad

Asegura que dentro del Poder Judicial se han registrado más retrocesos que avances. “Cada día estamos más en el retroceso, tenemos una justicia prehistórica en vez de avanzar estamos retrocediendo, los temas son seguir luchando, moviendo, empujando para que la sociedad este más inmersa en los asuntos jurídicos”, expone.

Por su parte Luis Alberto Martín Capistrán, integrante del Colegio de Abogados y director de la Facultad de Derecho de la Universidad Cristóbal Colón, asegura que pese a la tecnología, en materia legal no se ha evolucionado pues se aplican las mismas prácticas que hace 30 años.

Recuerda que hace 30 años en sus inicios como legista, en los juzgados se utilizaban las libretas para el registro, control de acuerdos, firmas y demás. Lo más lamentable es que estas acciones prevalecen pese a la demanda de que se digitalicen para un mejor funcionamiento. “No hemos avanzado, no hemos evolucionado, seguimos acumulando papeles, hay expedientes de hace 25 años”, argumenta.

Comenta que incluso durante la pandemia del Covid-19 el proceso de justicia se aplazó y fue muy evidente la urgencia por digitalizar los procedimientos, sin embargo las autoridades han puesto oídos sordos aduciendo falta de presupuesto.

(Con información de Ingrid Ruiz)