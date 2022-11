No paran los abusos de grúas en puerto de Veracruz; los testimonios

Veracruz, Ver.- Con multas superiores a los 900 pesos los veracruzanos han sido sorprendidos por trabajadores de las empresas de grúas, quienes una vez que enganchan la unidad se niegan a dialogar con los usuarios.

Recientemente, Mario Alberto Castro asegura que fue víctima de malos tratos por parte del personal de las grúas, luego de que estacionó su auto sobre la avenida Xicoténcatl y aunque se aseguró de los límites del disco que decía no estacionarse en cierta área, la grúa su llevó su unidad sin previo aviso.

“Hace poco tuve que pagar 950 pesos por esa situación, todos los días voy por mi hijo a la escuela y ni siquiera me estaciono cerca del plantel, al contrario, estoy seguro de que estacioné bien mi carro y resulta que me aviso otro papá que ya me lo habían enganchado, fui a pelearme, pero ya hasta había un Tránsito en el lugar; pienso que hasta se ponen de acuerdo”, expresa.

Local Amotac protesta contra abusos de grúas y agentes de Tránsito; ¿dónde ocurrió?

Una vez que la unidad es enganchada, se lleva a un corralón y el ciudadano debe de pagar por la pensión que día a día se va acumulando. “Hace como nueve meses sufrí porque una grúa me engancho en Urano, realmente me estacioné en un lugar prohibido, no me fijé y corrí pero ya se llevaban la unidad. Fui a un corralón allá por la colonia Carranza y tenía que pagar 800 pesos, no tenía esa cantidad pero me dijeron que si no la sacaba ese día iba a aumentar, así que tuve que pedir prestado, no digo que me trataron mal pero el personal es muy indiferente”, comentó Jazmín Anaya Peña.

Los usuarios del servicio señalan que algunos elementos de Tránsito podrían estar implicados en las acciones de los grueros. “Recuerdo que anteriormente Tránsito municipal tenía sus propias grúas y el servicio era más barato pero puedo pensar que quizá el mantenimiento es muy caro y que resulta mejor operar externo”, agrega Juana Rivera.

Se sabe que la comisión de Tránsito en el Congreso del Estado recibe de 10 o más quejas de ciudadanos que acusan ser víctimas de abusos en el servicio de arrastre de grúas.