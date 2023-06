¿Cuánto cuesta una bolsa de hielo en Xalapa? Te contamos

La venta de hielo ha incrementado hasta en un 300 por ciento, afirmaron vendedores de tiendas de conveniencia de la ciudad, mientras que, en las pequeñas tiendas, aseguran que ante el desabasto de agua es difícil que les suministren el producto.

En tiendas de conveniencia explicaron que, si bien no han registrado escasez, desde hace unos días en que iniciaron las altas temperaturas por la ola de calor, las ventas han repuntado.

El precio de la bolsa de hielo varía de acuerdo al negocio

El precio de la bolsa de hielo varía de un establecimiento comercial a otro; puede ir de los 10.50 pesos la chica y hasta los 33.50 pesos la más grande.

“Nosotros sí hemos tenido hielo, no ha habido escasez, sí se ha vendido como en doble o el triple de lo normal desde que inició el calor, desde hace cuatro o cinco días inició más la demanda”, dijo un vendedor de tiendas de conveniencia.

Agregó que los precios siguen siendo los mismos y no han tenido problema para que el producto llegue a sus establecimientos.

Rita de la tienda “Rosa”, dijo que regularmente vendían entre cinco y ocho bolsas a la semana y no siempre, pues no era un producto muy demandado; sin embargo, con las altas temperaturas aumentó la demanda.

“Nosotros ahorita pedimos de 25 a 30 bolsas que se acaban en una semana”, dijo Rita al señalar que los precios no se han elevado.

“Ahorita la bolsa de hielo tiene un precio al vendedor de 22 pesos, nosotros a la clientela lo damos en 25 o 26 pesos, pero desde hace una semana el producto escaseo y hemos llamado a donde venden hielo en la avenida Pípila, pero nos dicen que la escasez de agua está provocando también una escasez de este producto”.

Por la alta demanda, los pedidos de hielo ahora se hacen con anticipación

Por ello, refirió que tienen que llamar hasta con cuatro días de anticipación para que la hielera los agende y puedan acceder al producto.

El presidente de Canaco Xalapa, Carlos Luna Gómez, afirmó que algunos de sus socios han reportado desabasto de hielo, derivado de la escasez de agua.

“No hay materia prima y si se quedan sin materia prima es complejo porque no se puede hacer, la materia prima es el agua, la que se purifica se convierte en hielo y si no la tenemos en la región pues nada más no hay”.

Recordó que la venta de ventiladores ha aumentado de manera importante y hasta aires acondicionados, aunque en menor medida.

“Tenemos reportes de nuestros socios que los ventiladores son uno de los principales productos que se están comprando en esta época de intensísimo calor, que pocas veces se ha visto tanto calor además durante tanto tiempo en Xalapa y la región, también el incremento en la solicitud de aires acondicionados y tenemos el tema de abastecimiento del líquido en la región”.

Agregó que hay establecimientos comerciales que también están haciendo un costo extra para contratar pipas y no tener problemas con la falta de agua ante la crisis que no tiene que ver con los gobiernos sino con un problema medioambiental y la cultura ciudadana.