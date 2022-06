¿Para un ciego qué tan accesible es tener un perro guía? Requisitos son complicados

Orizaba, Ver.- Para una persona con discapacidad visual tener un perro guía es muy complicado, pues tienen que cubrir una lista de requisitos que para muchos de ellos están fuera de su alcance, declara Ana Regina, representante de la Red Nacional de Ciegos, delegación Veracruz.

Explica en entrevista que la fundación que entrena a los perros pide al solicitante que cumpla con una serie de requisitos que pudieran parecer sencillos, pero no todos tienen los recursos para acatar las normas y acceder a un perro guía, sobre todo los recursos económicos.

Tienen uno que tener dinero para la manutención de perro, espacio especial. Es una inversión la que se tiene que hacer y muchos no tienen ahorros van al día, es como tener a cargo a otra persona, y si no se tienen los recursos, no se puede contar con un lazarillo, dijo.

¿Qué opción tienen los ciegos que no pueden acceder a un perro guía en Orizaba?

La opción, un poco más accesible para la mayoría de los ciegos es utilizar el bastón blanco para andar por calles y otros espacios públicos, cuyo costo más económico no baja de 400 pesos. También los hay mas baratos, de origen chino, pero son muy grandes, casi del tamaño de la persona.

El bastón que utilizan, agrega que debe tener ciertas características como el largo del mismo usuario "por ejemplo, yo que mido 1.50 metros debo usar un bastón de 1.10 metros", señala.

Los chinos sí los pueden usar, pero les cuesta más trabajo desplazarse con ellos porque están más largos, se expande más el terreno y es más probable que lo pise la gente.

El bastón blanco permite a los ciegos desplazarse con más seguridad por las calles, además de que permite identificarlos pueden detectar los obstáculos, que son muy comunes de encontrar en las aceras e incluso saber si están en buen estado.

"Hay baquetas dañadas, no son accesibles para las personas con discapacidad en general, desde rampas mal hechas, casetas telefónicas hasta medidores de luz que están a poca altura y con protección de metal, así como protecciones de ventanas salidas de la pared, entre otras barreras", dijo.

En municipios de las Altas Montañas hay más de 500 personas ciegas, cuyas edades oscilan entre los 3 y más de 70 años.

(Publicada originalmente en El Sol de Orizaba)