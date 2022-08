Por rehabilitación, cerrarán mercado La Rotonda por 37 días

Xalapa, Ver.-El mercado “Adolfo Ruiz Cortines” conocido como La Rotonda de Xalapa será cerrado a partir de mañana y durante 37 días debido a la rehabilitación que se realizará principalmente en pisos y drenajes.

De acuerdo con Juan Ramón Moro Ponce del área de Comunicación Social de este espacio comercial, se hará en dos etapas en la que se invertirán cerca de 2 millones de pesos y en la primera habrá una intervención en el piso y el drenaje.

Te puede interesar: ¿Conoces a los xalapeños ilustres? DESCUBRE porqué se llama así esta calle de Xalapa

¿Cuántos locales hay en el mercado la Rotonda de Xalapa?

Explica que, a partir de este lunes 22 de agosto, estarán cerrados los cerca de 100 locales, que es el área gastronómica donde se harán los primeros trabajos por parte del ayuntamiento de Xalapa.

Local Ahued analizará aplicación de seguro para familias afectadas por lluvias, conoce la propuesta

“A partir de mañana 22 empezarán a contar los 37 días que es lo que la constructora nos está dando como tiempo para la entrega de todo el inmueble. Este drenaje no se ha cambiado desde 1958 que es cuando se abrió el mercado, igual el piso es el original y se va hacer toda una obra para darle una mejor vista a nuestro mercado, lo harán más salubre porque el drenaje ya está colapsado”.

Indica que de momento buscarán las estrategias para analizar hacia dónde se reubicarán, aunque es posible que sea en los alrededores de La Rotonda, incluso hay quienes buscan locales para tener mayor comodidad.

Señala que al ser un mercado totalmente gastronómico serpa complicado estar en la vía pública, pero esperarán las opciones que se les otorgue por parte de la autoridad municipal.

“Eso lo tendrá que determinar la autoridad, mientras la autoridad no nos dé espeíficamente el espacio, nosotros no podemos hacer uso de alguna parte de la periferia porque habrá mucha gente, máquinas y como es el drenaje, van a salir aromas. Tenemos que ver la mejor forma de tal manera que no perjudiquemos mucho a nuestros integrantes. Mañana vamos a entregar nuestros locales, se van a tomar fotografías de cómo se están entregando los locales a la constructora y de esa forma los tendrán que entregar”.

Te puede interesar: Poda en Xalapa es responsable, mi gobierno está abierto a opiniones: Ricardo Ahued

Desde este domingo a las 18:00 ese mercado cerrará para que se realice el desalojo y se dé inicio a los trabajos de rehabilitación a partir de la próxima semana por parte del Ayuntamiento de Xalapa.