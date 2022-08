¿Cuánto gastaste en regreso a clases? Familias hasta 5 mil pesos

La afluencia de personas en papelerías y tiendas de uniformes ha incrementado a dos días del regreso a clases. Tras dos años de pandemia por Covid-19, a los padres de familia les han incluido en la lista de útiles de sus hijos algunos artículos de limpieza para los planteles educativos.

Bolsas para basura, jabón, cubetas, escobas, jergas, cloro o pinol son algunos de los materiales que los padres de familia tienen que comprar para mantener limpias y desinfectadas las áreas de trabajo de los estudiantes, pues el temor de un posible contagio de Covid-19 "siempre va a existir", dicen.

Los uniformes deportivos rebasan los mil pesos, son un poco más baratos que los de "diario"; pero debido a que las clases regresan a ser totalmente presenciales, se tienen que comprar. Las zapaterías no registran demanda importante, algunos papás podrán usar los que compraron hace uno o dos años, puesto que sus hijos no los utilizaron por mucho tiempo y ahora es un alivio no tener que sumarlos a las compras.

Dulce María Aguilar de “Uniformes Casa Reyes” explicó que durante los dos años de pandemia el precio de los uniformes no se incrementó; sin embargo, este año han tenido un aumento de cerca del 10 por ciento.

“Apenas estamos empezando, pero esperamos que la semana que entra, que es quincena, esté mucho mejor. Aquí la mayoría de uniformes es de prepas, también tenemos de kínder y primaria. Entre el uniforme diario y deportivo salen como en 2 mil 500 pesos. Los años anteriores nos mantuvimos en el mismo precio, pero ahorita subió como 10 por ciento”.

Expuso que la tienda tiene cerca de 60 años de existir en el Pasaje Revolución, por lo que ha sobrevivido a la pandemia. Señaló que durante los años anteriores pudieron seguir trabajando debido a que también venden ropa quirúrgica y les ayudó a mantenerse.

Mariana Villa Galindo dijo que el uniforme de su hija que cursa la primaria le costó mil 309 pesos, y a esto le tendrá que agregar el costo de la lista de útiles, zapatos por lo que, en suma, estima gastar entre 3 mil y 4 mil pesos. “No hay más que trabajar, y nos dividimos los gastos con su papá, ya entre los dos nos ayudamos”, expuso.

Refirió que en la escuela de sus hijas les pidieron también productos de limpieza; en su caso, tendrá que llevar un kilo de jabón, “en la lista de útiles engraparon lo que teníamos que llevar, a unos les tocó escoba, mechudo, jalador, cubeta”.

Mariana señaló que está aprovechando estos días para terminar de comprar lo que le falta, “hay que buscarle porque ahorita está la economía bien cabrona”.

Isabel Villa tiene dos hijas estudiando en la primera y una en Bachillerato. Los uniformes de las primeras dos los compró el año pasado mismos que podrán usar en este regreso a clases. El de su hija mayor le costó mil 300, pero con zapatos y útiles escolares estima que se gastará hasta 3 mil pesos por cada una.

Creo que serán 3 mil pesos por cada una y también nos pidieron artículos de limpieza, a mí me tocó bolsa para basura y una jerga

"Hace un año no nos pidieron, yo digo que es por lo mismo de la pandemia para mantener más limpio el lugar como ya van a regresar diario y todos los alumnos, ya nos están poniendo más cosas en la lista de útiles”.

Agregó que el temor de un contagio de Covid-19 existe, pero el que estén vacunados les da un poco de calma. “Ya eso nos da tranquilidad, ya estamos esperando la segunda dosis para que estén más protegidos, todavía no nos han dicho nada, pero esperamos que sea pronto”.