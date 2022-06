Sentencia a Marlon podría dejarlo en la cárcel hasta la vejez

Veracruz, Ver.- Marlon “N” podría alcanzar la pena máxima de entre 40 a 70 años de prisión de acuerdo a las agravantes del delito que se señalen, expresan los abogados Lorena Rodríguez Díaz y Luis Alberto Martín Capistrán.

De acuerdo con Lorena Rodríguez Díaz, presidenta de la Asociación Jurídica de Abogados en Derechos en Veracruz, el caso de Marlon “N” no es para negociar sino para demostrar con las pruebas que aporte la Fiscalía, su participación en el hecho y que alcance una sentencia justa.

Menciona que aunque los juicios orales dan pauta a que se entorpezca el procedimiento penal, la cadena de custodia juega un papel muy importante ya que se trata de un feminicidio y por tanto es un delito grave.

“Tienen que verificarse todas las pruebas y hay que tomar en cuenta que es delito grave, ya con eso es prisión es un delito oficioso y por lo tanto no tiene derecho a otra medida cautelar que la prisión, aquí no hay negociaciones sino tratar de demostrar con las pruebas para que el juez pueda dictaminar la vinculación, que se vayan con todo para una sentencia justa, sin lugar a dudas yo considero que hay suficientes datos de prueba para acreditar no tan solo el hecho criminal sino su participación en una forma directa”, expresa.

En su consideración, este proceso ha sido muy mediático y aunque hay muchas declaraciones en redes sociales de lo que pudo haber pasado, es obligación de los jueces basarse en la carpeta de investigación lo que es la causa penal y conllevar a la sentencia que le puedan dar.

“Aquí no es porque la sociedad diga que es culpable lo será, se requieren las pruebas si no hay pruebas, o faltan pruebas obviamente por eso vienen las condenas bajas, luego decimos eso merecía más, para nosotros es condena máxima porque recordemos que es prófugo de la justicia y también hay una situación que se debe sumar, uno va viendo el Código Penal que esto equivale a tal y se va sumando”, agrega.

Por su parte el abogado Luis Alberto Martín Capistrán integrante del Colegio de Abogados y director de la Facultad de Derecho de la Universidad Cristóbal Colón señala que cuando el Fiscal integra la carpeta de investigación tiene que buscar que se respete el debido proceso, las formalidades esenciales del procedimiento, las garantías de legalidad, de audiencia y que en término generales se hayan agotado todas las instancias para que el proceso tenga plena certeza durante su tramitación.

En el caso de Marlon “N” que se entrega voluntariamente no hubo ninguna violación a sus derechos por lo que hay certeza de que se está cumpliendo a cabalidad.

“El delito de feminicidio en el Código Penal establece una pena entre 40 a 70 años de prisión, normalmente la regla es que se le aplique la pena mínima cuando no es reincidente, sin embargo se le puede aplicar la pena máxima cuando hay agravantes del delito y esos agravantes, pueden ser dolo, el que haya conocido a su víctima como es el caso de la joven Montse que se conocía porque tenían una relación sentimental de afecto y esas agravantes pueden llegar a ser que al imputado le den la pena máxima”, indica.

Manifiesta que ante el crecimiento de hechos de feminicidio, debe haber castigos ejemplares ya que hay un reclamo de justicia.

"Que se aplique la ley en su rigor máximo porque esto de los feminicidios está creciendo desproporcionadamente y debe haber castigos ejemplares utilizando los principios generales de derecho cumpliendo con las formalidades, respetando los derechos humanos del imputado y por supuesto de la víctima", expone.