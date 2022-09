Confirma Cisneros: 3 detenidos por balacera en Orizaba

El secretario de Gobierno, Éric Patrocinio Cisneros Burgos, afirmó que en la entidad existe total gobernabilidad pues son tres las personas detenidas por los hechos de violencia ocurridos en el municipio de Orizaba la tarde del lunes.

En entrevista en el CLXXV Aniversario de la Gesta Heroica de los Niños Héroes de Chapultepec en la Fortaleza de San Carlos en Perote, el funcionario estatal advirtió que las autoridades no permitirán que nadie transgreda la tranquilidad de la población veracruzana.

"Estamos en investigaciones, no vamos a permitir que nadie venga a violentar la tranquilidad y paz de los veracruzanos. Estamos en investigaciones no podemos decir más porque sería como alertar a los presuntos delincuentes”, dijo.

Con relación a las críticas de actores políticos sobre lo ocurrido, como el senador Julen Rementería del Puerto, le pidió cuestionar la actuación del exfiscal Jorge N, hoy detenido en el penal de El Altiplano.

“Yo lo remitiría al gobierno al que él participó, cómo estaba la delincuencia, cuando entregaron ese gobierno había 300 secuestros, ahora ya no. Aquí hay gobernabilidad, hay orden, no hay complicidades, empezando por su fiscal, no se refiere nunca a su fiscal; recuerden que Julen estuvo con ese fiscal que hoy está en el de Juárez".

Asimismo, aseguró que se tiene una coordinación con los alcaldes y alcaldesas para garantizar la seguridad en cada rincón de la entidad. “Permanentemente estamos hablando con los alcaldes, visitándolos, el fin de semana pasado me reuní con más de 70”.

Reiteró que las personas que participaron en los hechos de violencia ocurridos el lunes en Orizaba “todos están en detenidos”.