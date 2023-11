Hay coincidencias con Rocío Nahle; caminaremos juntos: Manuel Huerta

Boca del Río, Ver.- Tras poner en claro que no hay diferencias dentro de Morena y sí muchas coincidencias con la coordinadora de los comités de defensa de la Cuarta Transformación en Veracruz, Rocío Nahle, Manuel Huerta Ladrón de Guevara anunció la visita de Claudia Sheinbaum a Veracruz después del 19 de noviembre.

Luego de una reunión celebrada a puerta cerrada con las representaciones políticas de Morena y que fue encabezada por la coordinadora de los comités de defensa de la Cuarta Transformación, Manuel Huerta afirmó que una vez que se marquen los tiempos caminaran juntos en una nueva etapa de construcción.

Local Morenistas se reúnen a puerta cerrada en hotel de Boca del Río

"Hay una alta coincidencia con nuestra coordinadora de que la unidad es con el pueblo y esta basada en principios programáticos del movimiento, no mentir, no robar , no traicionar, ya quedamos que somos los coordinadores en Veracruz y vamos a estar caminando con Rocío, con Claudia Sheinbaum, vamos a construir una nueva etapa para Veracruz", expresó.

Mencionó que durante la reunión alcaldes, diputados locales y federales así como representaciones políticas del partido se sumaron en unidad, no obstante reconoció que uno de los ausentes fue Eric Cisneros Burgos.

Te puede interesar: Diputadas encabezan concentración en apoyo a Rocío Nahle en Boca del Río

"Yo no sé, si él tiene fracturas con él movimiento, nosotros somos abiertos, inclusive la iniciativa que tiene Claudia Sheinbaum es que todos los que quieran hacer unidad que venga, yo le dije a los colegas quienes estén con los principios filosóficos bienvenido pero el que roba, miente y traiciona al pueblo pues no puede entrar" indicó.

Asimismo Manuel Huerta confirmó la visita de la coordinadora nacional de los comités de defensa Claudia Sheinbaum a Veracruz después del 19 de noviembre.

Mencionó que en la reunión alcaldes, diputados y representaciones políticas del partido se sumaron en unidad | Foto: Ingrid Ruiz Rivera | Diario de Xalapa

La reunión que se celebró esta tarde se prolongó por más de tres horas y se celebró en el Grand Hotel Fiesta Americana.