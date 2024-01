"En el campo no hay cuesta de enero, siempre hay trabajo": productor orgánico

Xalapa, Ver.-En el campo no hay “cuesta de enero” remarca Juan Hernández Flores del ejido y comunidad de Ignacio Zaragoza, municipio de Misantla.

Desde hace algunos años forma parte del Tianguis Agroecológico de Xalapa donde el 90 por ciento de los productos que oferta son cultivados en su parcela, heredada por su padre desde hace más de 20 años.

Cacao, nopales, vainilla, jengibre, cola de caballo, cúrcuma, ajo, pimienta canela y plátano son algunas de sus mercancías, la mayoría producidas por su familia. Su esposa, hermano, sus hijos y hasta sus pequeñas nietas se involucran en la cosecha.

Incluso destaca que el más pequeño de sus tres hijos está a tres semestres de concluir la universidad y fue gracias al campo que han podido salir adelante.

“Esto no es difícil porque constantemente lo estamos cultivando y constantemente tenemos plantas nuevas y vigorosas. El jengibre lo vendemos a una muchacha que elabora una bebida gaseosa y eso me da una pauta a seguir trabajando. Sembramos 200 plantas de nopal, como 150 plantas de vainilla, 100 de cacao y estamos por sembrar yaka también”.

¿Cuánto tiempo lleva en el tianguis?

En 13 años que lleva en el Tianguis sus precios han sido casi los mismos, apenas este año subió cinco pesos lo que no considera gravoso, pues es necesario para seguirse manteniendo con su producción.

Sin embargo, considera que la cuesta de enero no es para todos y quizá se resiente para quien tiene hijos o hace regalos en las fiestas pasadas, “pero no nos afecta tanto porque estamos trabajando constantemente, no dejamos de trabajar, quiero pensar que ningún día del año, mientras estemos bien de salud”.

En el campo no hay cuesta de enero, reiteró al señalar que todo lo cosechan y pueden ocuparlo para comer, “no sentimos muy feo la cuesta de enero”.

Además, refiere que van de “menos a más” porque cada vez más personas buscan los productos orgánicos.

“Cada vez que venimos vienen personas nuevas y se llevan nuestros productos. Indiscutiblemente cada día las personas se inclinan más por lo orgánico, lo natural, lo que producimos nosotros y con mucha satisfacción lo hacemos con mucho amor al campo y yo siempre he dicho que trabajar en el campo es muy saludable para nosotros que lo trabajamos y también para las personas que lo consumen”, destaca.