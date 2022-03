¡Dañan Biósfera de Los Tuxtlas!, denuncian derribo de árboles

Catemaco, Ver.- Ambientalistas han alertado sobre el derribo de árboles en un predio de 14 hectáreas dentro del polígono de la Reserva de la Biosfera de Los Tuxtlas que será utilizado para la siembra de tabaco, por lo que han realizado un llamado enérgico a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) para dar agilidad a la denuncia ya interpuesta para evitar este daño la cual hasta el momento no ha sido atendida, expresó la doctora Patricia Escalante Pliego, investigadora del Instituto de Biología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

“Ha habido denuncias ante la PROFEPA pero lamentablemente no actúan, nos está avisando la gente de que tienen miedo de hacer las denuncias porque las autoridades no hacen nada", expresó.

Justamente hay un predio de 14 hectáreas que están talando para sembrar tabaco, son ejidatarios que tienen esos terrenos, son partes altas y las comunidades están muy preocupadas porque aparte de la flora y la fauna a ellos les va a perjudicar porque los manantiales se están secando”, dijo. Dio a conocer que dicho predio se encuentra dentro del municipio de Catemaco a la altura del rancho Cotija, rumbo a la carretera Catemaco-Sontecomapan, como a 300 metros hacia Buena Vista, cuyo dueño ya se encuentra identificado como Neftalí "N."

“Pretenden sembrar tabaco, la persona que está denunciando observó cómo con la maquinaria están derribando y vio unas guacamayas que iban saltando de árbol a árbol", dijo.

"Estamos en una reserva de la biósfera, por lo tanto debe ser un buen manejo. En toda esta zona no se puede talar árboles, si la gente quiere hacer alguna actividad debe ser respetando los árboles”, enfatizó.

La entrevistada precisó que la siembra de tabaco es una de las actividades agrícolas más dañinas para el medio ambiente debido a todo el proceso de agroquímicos que utilizan para el desarrollo de la planta. Del mismo modo, comentó que han recurrido a la Policía Municipal de Catemaco y quienes les comentaron que no pueden hacer nada al respecto ya que el dueño del predio mantiene un “presunto permiso” por parte del Ayuntamiento que no ha podido ser comprobado, por lo que externó el llamado enérgico a las autoridades de PROFEPA a actuar en consecuencia y no dar carpetazo a la denuncia que han interpuesto.