Delincuencia roban hasta cosechas completas: CAP

VERACRUZ, Ver.- El coordinador del Congreso Agrario Permanentemente (CAP) de Veracruz, Israel castillo Cano, aseguró que el sector campesino no se ha visto excluido de las afectaciones por la inseguridad en el país.

En entrevista, señaló que en diversas regiones del estado se han registrado casos de robos de productos como cítricos y café en gran volumen, así como de ganado bovino.

Local Asesinatos, secuestros, robos y extorsiones asolan a Veracruz en 2019

En ese sentido, señaló que las regiones más vulnerables han sido Martínez de la Torre y Coatepec, en donde se cuenta con fincas que tradicionalmente se dedican a la siembra y cosecha de cítricos y café.

Asimismo, en municipios de la región de la Cuenca del Papaloapan se reportan casos de robo de ganado.

Por ejemplo, cuando llega a aumentar el precio de un producto, por ejemplo, del limón, por decir algo, las fincas no tienen un sistema de vigilancia y llegan los delincuentes y roban la cosecha, con costales y hasta camiones

Sin embargo, no es el único problema que enfrenta el sector campesino frente a la inseguridad y violencia, ya que otro problema común es que jóvenes de comunidades rurales abandonan la actividad de la agricultura para sumarse a las bandas criminales.

La inseguridad es generalizada en todos los extractos sociales y la actividad productiva, en el campo además de que atraen a todos los jóvenes a esos nichos

declaró el líder campesino

Otro fenómeno que podría presentarse, alertó es que los campesinos dejen de cultivar sus tierras o cambien los productos agrícolas por productos ilegales, que resultan más atractivos económicamente.

Sin embargo, indicó que en este caso las agrupaciones de campesinos buscan evitar que sus agremiados caigan en la clandestinidad.

Por la situación económica de los productores la rentabilidad de las cosechas no les da más para sembrar maíz, en donde se habla de los precios de garantía, pero si los vemos no les da para subsistir, entonces esta situación los obliga a hacer cosas que no deberían, nosotros como representantes de esos productores les pedimos que se mantengan dentro de la norma