¿Delitos van a la baja? Diputadas y diputados cuestionan estrategia de seguridad

Opiniones encontradas se generaron entre diputados locales en torno a los recientes hechos de violencia en la entidad. Mientras los legisladores de Morena aseguraron que los delitos van a la baja, los integrantes de la oposición consideraron que se requieren estrategias reales, por lo que pidieron a las autoridades estatales actuar de inmediato.

El legislador de Morena, Luis Arturo Santiago Martínez respaldó el trabajo del gobernador al afirmar que los delitos van a la baja.

"El tema que se tiene en la zona Centro es por el trabajo que se está haciendo en materia de seguridad y por tener cero pactos de impunidad. Se tiene un combate a las bandas organizadas, los gobiernos pasados no van a reconocer que había cárteles constituidos bajo el amparo de la autoridad política y que hoy han desmembrado", dijo.

Refirió que el combate hecho por el gobierno del Estado ha brindado resultados, "no lo decimos nosotros, lo dicen las estadísticas, antes la gente no podía salir de sus casas, hay una reducción en los temas de secuestro, robo a vehículos y homicidios".

La diputada de Movimiento Ciudadano, Ruth Callejas Roldán mencionó que son cuestionables los dichos del mandatario estatal porque contrastan con la realidad y le pidió que replantee la estrategia de seguridad.

Cuestionó sobre las acciones de seguridad que se han aplicado en municipios donde se registraron actos de inseguridad en los primeros días del mes, tales como Córdoba y Poza Rica.

"Todos pedimos que las cifras disminuyan con las estrategias que ellos se replantean, es muy importante y necesario. Se debe implementar una estrategia de seguridad adecuada, que las declaraciones se las deje a quien las tiene que hacer y que se enfoque en las estrategias, que sean quienes operen en coordinación con la Guardia Nacional, la Marina y la Sedena", expuso.





El coordinador de la bancada del PAN, Enrique Cambranis Torres refirió que el gobernador no toma en cuenta el temor que hay en la sociedad y le recomendó pedir ayuda.

"Es lamentable que cuando se está en esta parte del gobierno se tome esta posición, ellos tienen que defender con hechos, me parece que la inseguridad en el país y el estado está por encima de lo que se vivió en otros sexenios, es un tema de los tres órdenes de gobierno, pero no se está haciendo nada", expresó.

En su opinión, querer ocultar la inseguridad cuando están sucediendo hechos lamentables únicamente genera incertidumbre en la población.

En tanto el diputado representante del PT, Ramón Díaz Ávila, lo que está fallando es el área de vigilancia e inteligencia, "no vemos cámaras, el ciudadano que anda en la calle no las vemos, con estas se pudiera identificar a quienes cometen delitos, pero no es así ".

"El hecho de haber asesinatos de alcaldes pone en alerta a todos, hemos dicho la insuficiencia que se tiene de elementos de seguridad porque no son suficientes para cubrir las necesidades de los municipios", comentó.

Puntualizó que la estrategia de seguridad a la que se refiere el gobernador está relacionada con la intervención de la Guardia Nacional, la Marina, la Sedena, la Policía Estatal y las Policías Municipales.