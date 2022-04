¿Denuncia mal estado de parque y lo quieren desemplear?; declara trabajador

Desde la plaza Sebastián Lerdo el empleado de base Iván Cruz Sánchez se manifestó para denunciar públicamente que las autoridades del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) en Veracruz presuntamente lo quieren remover por denunciar que el parque "Rafael Murillo Vidal" se encuentra en mal estado.

Acompañado de otros empleados, manifestó que ha sido víctima de represalias debido a que exigió que se atendiera dicho parque, mismo que, dijo, está en pésimas condiciones.

“Se pidió a un funcionario del DIF estatal que fuera a observar al parque, su funcionamiento, tanto la parte operativa como administrativa, esto desencadenó que hubiera una serie de represalias en mi contra", expuso.

Comentó que tras ello ha sido acosado laboralmente, ya que se le señaló que podrían rescindirle el contrato si no acepta su cambio de adscripción. “Dijeron que si no llevaba hoy a las diez de la mañana mi cambio de adscripción, iban a pedir la rescisión del contrato y, aunque no tuvieron los elementos, me los fabricarían para que pusiera la demanda”, comentó.

Destacó que el lugar sólo funciona al 10 por ciento y los juegos mecánicos están deteriorados, lo que representa un riesgo para los menores.

Dicho parque depende del DIF estatal y se encuentra sobre la calle Venustiano Carranza, en la colonia Felipe Carrillo Puerto, cerca del Paseo de los Lagos.