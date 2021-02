Denuncian irregularidades en funcionamiento del programa "Sembrando Vida"

Veracruz, Ver.- Bajo irregularidades como suspensiones de los beneficiarios, montos inflados a obras distintas y mal proceder de los técnicos encargados del proyecto así se ha manejado el programa “Sembrando Vida”, de acuerdo con quienes han padecido esta situación de forma directa.

Según el gobierno federal este programa busca convertir los ejidos y comunidades en un sector estratégico para el campo mexicano, lo que quiere decir que las personas que cuenten con un terreno de 2.5 hectáreas deben sembrar árboles frutales y a cambio obtendrán un apoyo de 5 mil pesos mensuales.

Sin embargo, de esa cantidad referida, solo se les depositan 4 mil 500 pesos ya que según las reglas de operación los 500 pesos restantes van a una caja de ahorro.

Lo extraño es que a los beneficiarios no se les especifica cómo es el proceso de la caja de ahorro y cuando se le entregarán, denuncian personas afectadas.

Carmen Molina del municipio de Soledad de Doblado indicó que por cinco meses fue beneficiaria del programa Sembrando Vida, gracias a que su papá la apoyó con un terreno, hasta que el técnico encargado “le mandó a decir” que estaba suspendida.

“El encargado de mi grupo que era un ingeniero biólogo no tuvo el valor de decirme nada, me mandó a decir que me iba a dar de baja porque mi economía era diferente, fue lo que me molestó yo no sé a qué se refería con mi economía si yo no tengo ningún trabajo mi papá me dio un pedazo de su terreno para apoyarme”, dijo.

A pesar de que fue dada de baja, el encargado del proyecto le pidió una copia de su credencial de elector.

“Pasaron unos días y me mandó a pedir que necesitaba una copia de mi credencial de elector, yo no le iba a dar nada, pero fue tanta la insistencia que ya para quitármelo de encima se la di, la verdad si lo vi sospechoso, pero me dijo que era para lo del fondo de ahorro, pero hasta la fecha que no me han dado nada y ya hasta cambiaron al técnico y obviamente no fui la única”, agregó.

Algunos beneficiarios que se han atrevido a cuestionar el funcionamiento del programa también han sido suspendidos como en el caso de Roberto Lagunes de la comunidad de El Buzón en el municipio de Manlio Fabio Altamirano.

Indicó que de los 500 pesos que según ahorro en 16 meses que perteneció al programa no le entregaron nada cuando fue dado de baja después de haber presentado diversas denuncias y todas fueron dirigidas al delegado, Manuel Huerta Ladrón de Guevara.

“Me cesaron porque los denuncie por la corrupción, los técnicos del programa solicitaron árboles que nosotros mismos pagamos fueron 13 mil árboles y solo nos repartieron 6 mil y no supimos que paso con el resto, había varias cosas que no me gustaron y en todas hice las denuncias hasta que no les gusto y me cesaron”, dijo.

Roberto fue cesado en noviembre de 2020 y a la fecha desconoce el paradero de los 8 mil 500 pesos del supuesto fondo de ahorro que logró juntar en los 17 meses de trabajo.

Incluso en ese mismo municipio, según los mismos beneficiarios del programa Sembrando Vida se construyó un vivero en la comunidad de El Buzón a dos kilómetros de la cabecera municipal.

Dicha obra se reportó con un monto de 140 mil pesos sin embargo en el lugar solo se ven algunos árboles típicos de la región y “Uno de los encargados según dijo que del dinero que se estaba yendo al fondo ese, se iba a construir un vivero como parte del programa y la obra tuvo una inversión de 140 mil pesos, pero no entendemos en qué gastaron tanto si las plantas las trajimos nosotros y en el lugar solo se instaló una malla de sol, un tanque de agua y fue todo y por cierto ni se le da funcionamiento”, comentó otro de los beneficiarios que siguen activos pero que prefirió omitir su nombre.

Acusó que uno de los encargados del proyecto para la construcción del vivero es ahora precandidato a la alcaldía de Manlio Fabio por el partido de Morena y cuenta con el apoyo y la infraestructura para hacer campaña.

Según el diputado panista Carlos Valenzuela quien calificó como “moches con fines electorales” a los descuentos que se hacen, se cuenta con la denuncia de por lo menos 8 beneficiarios del programa en comunidades de municipios Acula, Carlos A. Carrillo, Amatitlán además de Manlio Fabio Altamirano y Soledad de Doblado quienes también han sido de baja en medio de irregularidades y que no se les ha hecho entrega del dinero

Diputados presentarán denuncia

Veracruz, Ver.-Luego de que diputados federales del Partido Acción Nacional anunciaron que en breve presentarán una denuncia formal en su contra por el presunto delito de “desvío de recursos” en el programa “Sembrando Vida”, el delegado federal de los programas de Bienestar en Veracruz, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, calificó la posible acción de electorera.

Manifestó que se trata de una reacción de los legisladores al no poder impedir la aprobación de programas sociales, que están funcionando.

El funcionario federal dijo sentirse tranquilo porque cuenta con los padrones y la documentación en regla para presentarla en el momento en que sea necesario.

“Ya no quiero comentar más, porque lo he dicho, el que acusa tiene que presentar la prueba, tiene que probar sus dichos. La verdad siento que es un tema electorero. Los conservadores deben tener mucha culpa porque votaron en contra de los derechos ciudadanos muy importantes. Votaron en contra de que los adultos mayores recibieran la pensión universal, votaron en contra de que los menores tengan derecho a una pensión por una discapacidad, que los niños pobres tengan una beca para estudiar”, recordó el entrevistado.

Huerta Ladrón de Guevara, opinó que los legisladores panistas no tienen calidad moral para realizar estos señalamientos, pues les recordó que en gobiernos anteriores aprobaron muchas reformas que dañaron al pueblo mexicano.

En otro tema, Manuel Huerta recordó que, tal y como lo manifestó el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, los programas sociales van a “acelerarse” en su pago.

Los adultos mayores recibirá el pago de dos bimestres en el mes de marzo y del programa de becas “Benito Juárez” se pagará un bimestre y luego dos bimestres más; el resto de los programas sociales como: Producción para el Bienestar, Bien Pesca, Sembrando Vida y la Escuela es Nuestra serán adelantados los pagos.

Solicitarán destitución de Delegado

Veracruz, Ver.- Con apoyo del grupo legislativo de Acción Nacional se presentará una denuncia ante la Auditoría Superior de la Federación contra el delegado del bienestar, Manuel Huerta Ladrón de Guevara por los “moches” que se hacen en el programa “Sembrando Vida” y se pedirá su destitución informó el diputado federal Carlos Alberto Valenzuela González.

En entrevista indicó que la denuncia se presentará este martes y estará respaldada por los diputados y el coordinador de la bancada del blanquiazul en el Congreso Federal, Juan Carlos Romero Hicks.

Asimismo, se pedirá su destitución como delegado por las irregularidades que se han presentado en los distintos programas, en especial el de “Sembrando Vida” en donde aseguró que los descuentos que se hacen irán a parar a las campañas políticas de Morena pues hasta el momento ninguno de los beneficiarios ha obtenido el recurso. “La denuncia se realizará este martes, me respalda mi grupo parlamentario y mi coordinador y desde tribuna estaremos pidiendo la destitución de Manuel Huerta Ladrón de Guevara por todo el mal manejo que ha hecho a los programas”, dijo.

Mencionó que el delegado no ha dado un argumento legal acerca de los señalamientos que ha hecho en torno a la operación de los programas y en específico sobre los supuestos moches. “Queremos que Manuel Huerta de la cara, que responda ante los medios, lo he invitado a un debate, pero se esconde detrás de las faldas de Andrés Manuel y no tiene argumentos para debatirnos lo contrario, solo dice que el PRI robo más”, agregó.

El panista pidió que se dé transparencia al recurso que se les recorta a los beneficiarios que asciende a más de 35 millones de pesos mensuales y que se vea concretado en obras que mejoren la calidad de vida de las personas del campo.

Desde julio de 2020 se detectó que de los 5 mil pesos que se entregan a alrededor de 30 mil beneficiarios, estos solo reciben 4 mil 500 pesos, ya que supuestamente las reglas de operación marcaban un descuento de 500 pesos para una bolsa común de la cual se desconoce dónde está concentrado el recurso, aseguró.

“Detectamos una especie de estafa maestra que presentan desde el programa Sembrando vida, este programa se ha prestado a desvíos de recursos, a beneficiarios fantasmas a corrupción, este programa se supone que da 5 mil pesos a los beneficiarios para que le den mantenimiento a un terreno de 2.5 hectáreas para sembrar árboles frutales, pero los beneficiarios no ven el dinero completo porque a ellos solo se les deposita 4 mil 500 pesos”, acusó.

Afirmó que ya se tienen casos documentados de esta práctica en 8 beneficiarios de comunidades de los municipios como Manlio Fabio Altamirano, Medellín de Bravo, Tlalixcoyan, Cosamaloapan, Carlos A. Carrillo, Minatitlán y Acula.