Derechohabientes piden al ISSSTE reactivar el servicio de guardería

Veracruz, Ver.- Derechohabientes de la Estancia de Bienestar Infantil del ISSSTE no.73, ubicada en el municipio de Boca del Río, exigieron que se les reactive el servicio de guardería.

¿Por qué motivo fue cerrada la Estancia de Bienestar Infantil del ISSSTE no.73 de Boca del Río?

Recordaron que el pasado 10 de julio el espacio fue cerrado por tiempo indefinido por entrar a trabajos de mantenimiento mayor, sin embargo, es la fecha en que las autoridades no les han dado una solución.

Solicitaron a las autoridades competentes su pronta reapertura o bien la reubicación de los niños a otro espacio.

La vocera de las afectadas, Merle Alcocer Moreno, explicó que el cierre de la estancia les ha provocado afectaciones serías a los padres de familia.

Mencionó que son aproximadamente 100 niños los que están a la deriva y sus padres y madres tienen que buscar con quien encargarlos, porque no pueden llevarlos a su trabajo.

“No tenemos quien cuide a nuestros hijos, la mayoría sino es que todos estamos pasando por una situación difícil, porque el trabajo no espera. Hemos pedido permiso, muchos han pedido vacaciones, los permisos económicos a los que tenemos derecho con tal de cuidar a nuestro hijos, pero ya es una situación insostenible”, aseguran.

Agregaron estar de acuerdo en que se realicen estos trabajos, pues no quieren que sus hijos corran peligro, sin embargo, demandan opciones para que no se afecte al trabajador.

Las y los derechohabientes exigieron a las autoridades del ISSSTE que les respeten el artículo 44, de la Ley del ISSSTE, el cual establece que: si el servicio de esa institución federal no se cumple, se subrogue el servicio en otra guardería.

"Al día de hoy no tenemos ningún documento oficial, ningún comunicado, no está el dictamen de la obra, no tenemos nada (...), ninguna alternativa, solamente trabajar vía remota, mandar las actividades para trabajar con ellos vía remota, imposible", señaló Alcocer Moreno.

Esta estancia atiende a niños desde lactantes, maternal y preescolar y está ubicada sobre la avenida Ruiz Cortines.