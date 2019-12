Desempeño de Cuitláhuac y alcaldes ponen en riesgo a Morena: Alejandro Rojas

Veracruz, Ver.- El gobernador Cuitláhuac García y algunos presidentes municipales están poniendo en riesgo a Morena en las elecciones de 2021.

Y es que a decir del aspirante a la dirigencia nacional de Morena, Alejandro Rojas Díaz Durán, no están haciendo bien su trabajo ni están siendo comprometidos con la cuarta transformación y tampoco están cumpliendo con las expectativas que generaron en campaña.

Advirtió que eso podría pasar factura al partido, al presidente López Obrador y poner en riesgo a Veracruz, que es la tercera cartera de votos de López Obradorismo.

Sí perdemos Veracruz, perdemos prácticamente la mayoría en la Cámara de Diputados de ese tamaño es la responsabilidad de este gobierno

De gira de trabajo por el estado para reunirse con la militancia de Morena y exponer sus propuestas para ocupar la presidencia del partido el próximo año, Alejandro Rojas aseguró que en varias ocasiones ha ofrecido al gobernador Cuitláhuac García asesorarlo en materia de gobernabilidad, sin embargo este último la ha rechazado prácticamente.

Yo he hecho varios proyectos de gobierno, estuve con López Obrador en el gobierno de la Ciudad, con Marcelo Ebrad fui su coordinador de campaña, fui su jefe de proyecto político, y obviamente conozco algo de gobernabilidad

“Yo puedo ayudar en mucho a Veracruz, pero no se ha tomado el tiempo de tomarme una llamada, yo no quiero chamba, lo único que quiero es ayudar a los veracruzanos”, aseveró.

Sin embargo al cuestionarle por el respaldo que da el presidente Andrés Manuel López Obrador a Cuitláhuac García cada vez que viene a Veracruz, el senador suplente dijo que lo que pasa es que el presidente le dan otros datos.

Yo creo que está mal informado y el presidente es presidente de México, pero si se pone a escuchar a la gente, sabrá lo que yo sé y llegará a la misma conclusión, no está dando al ancho este gobernador ni tampoco presidentes municipales muchos no, otros si, algunos diputados si otros no, entonces tenemos que ser cuidadosos porque no es que yo quisiera criticar al gobierno de Veracruz

No obstante aseguró que lo busca es recuperar el rumbo del partido, luego de señalar que actualmente ha perdido hasta un 20% de aceptación en todo el país, lo que significa más de 10 millones de votos y Veracruz es la tercera cantera de votos para el lopezobradorismo.