Huracán Otis: restos de primer oficial de Escuela Náutica llegarán a Veracruz

Veracruz, Ver.- Los restos del primer oficial José Andrés Soberano Mellado, víctima del huracán Otis en Acapulco, serán traídos a Veracruz donde recibirá un homenaje en la Escuela Náutica Mercante Fernando Silíceo y Torres de donde egresó en el año 2019.

En entrevista, José Alejandro Soberano Mellado confirmó que para que sus amigos y compañeros de Veracruz puedan despedirlo este sábado se realizará una misa en la parroquia de Jesús de Nazaret ubicada en Costa Verde a las 20:00 horas.

Te puede interesar: Julen sigue firme para encabezar el Frente Amplio por Veracruz

También por la mañana se hará una ceremonia en la Escuela Náutica ubicada sobre el bulevar Manuel Ávila Camacho para despedirlo con todos los honores.

Local Efectos del Frente Frío 8; se desploma monumento a Juárez en Coatzacoalcos

“Queremos hacer este viaje para que la gente de Veracruz que lo quería, lo buscaba y lo respetaba se pueda despedir, en la escuela le harán una ceremonia con sus cenizas presentes”, indicó.

Explicó que aunque su hermano hizo sus estudios en Veracruz, son originarios de Puebla y él tenía apenas unos días de haber llegado a Acapulco para formar parte de la tripulación del yate Aca Rey donde fue nombrado primer oficial.

“Mi hermano llegó a Acapulco a presentarse al trabajo el viernes 20 de octubre y el huracán impactó el martes en la noche madrugada del miércoles”, manifestó.

Después del suceso y al no tener comunicación con su hermano, iniciaron una campaña en redes sociales a la cual mucha gente se unió en búsqueda del joven de 27 años y tres días después lograron ubicarlo.

“Como no teníamos información de mi hermano, con mis papás agarramos carretera y nos fuimos a Acapulco a buscarlo, no sabíamos dónde empezar, pensábamos ir a hospitales, albergues, a la playa pero cuando llegamos pasamos al Semefo para descartar y partir a hospitales, pero llegando ahí fue donde lo encontramos, fue muy impactante porque en el primer que buscamos lo encontramos, pero ya no tuvimos que andar buscando”, expresó.

Leer más: Amanece Agua Dulce con varias colonias inundadas tras desborde de río

José Andrés Soberano fue un joven Escuela Náutica Mercante Fernando Silíceo y formó parte de la tripulación del yate Aca Rey | Foto: Damián Sánchez | Cuartoscuro

Comentó que aunque hay muchas preguntas de cómo sucedieron los hechos, lo importante fue haber podido recuperar el cuerpo de su hermano mientras que hay cientos de personas desaparecidas tras el fenómeno.

“Tenemos muchas preguntas, no sabemos cómo pasaron las cosas, al parecer ninguna embarcación se salvó, todos terminaron con daños(..) el no saber de mi hermano nos generó mucha angustia, teníamos miedo y cuando lo encontramos fue muy doloroso, pero también estamos tranquilos porque lo pudimos encontrar. Sabemos que hay mucha gente desaparecida y no queremos imaginar esa angustia y zozobra, nuestra angustia tardó tres días y le vamos a dar su descanso digno”, externó.

José Andrés egresó de la Escuela Náutica en el 2019 y para complementar sus millas náuticas se desempeñó en varios trabajos en Tabasco, Tamaulipas y otras partes del país.

Era un joven de 27 años que atraído por el mar, amaba su trabajo y compartía imágenes y sus videos para que su familia siempre supiera donde estaba y lo que hacía.

La familia agradeció las muestras de cariño y solidaridad de la gente que se unió a la búsqueda en redes sociales para tener información del joven.