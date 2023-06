Titulares del Ejecutivo federal y estatal atentan contra independencia judicial: IFDP

Las defensoras del Instituto Federal de la Defensoría Pública (IFDP) afirmaron que los pronunciamientos por parte de los titulares del Ejecutivo a nivel estatal y federal en contra de la jueza Angélica "N" son una forma de atentar contra la independencia judicial.

¿Por qué consideran que es una forma de atentar a la independencia judicial?

La secretaria técnica de Combate a la Tortura de la Defensoría, Sofía de Robina y la titular de la Unidad de Litigio Estratégico en Derechos Humanos, Jaqueline Sainz dijeron que es preocupante que se hagan señalamientos como los que se han vertido desde el momento de su detención, pues se inhibe el actuar de los jueces.

"Yo diría que los pronunciamientos que ha habido también son una forma de atentar contra la independencia judicial, me parece que en todo caso a la Fiscalía es a quien le corresponde sostener los elementos que tenga y nos parece que no son suficientes para sostener una acusación".

Local Alto Comisionado de las Naciones Unidas e IFDP acuden a Pacho Viejo por proceso contra jueza

Al acudir al juzgado de Pacho Viejo donde se continúa la audiencia inicial de la jueza Angélica "N", consideraron que hay un uso desproporcionado y faccioso del sistema penal que se ha visto ya en otros casos también.

"Me parece que los del Poder Ejecutivo estén realizando este tipo de manifestaciones inhiben el actuar y eso nos preocupa también porque justo ahorita quien tiene que resolver la situación de la jueza es también un juez y en qué medida podemos garantizar también temas de independencias judicial e imparcialidad", dijeron.

Ante el contexto de declaraciones tanto del Ejecutivo a nivel local en el estado y a nivel federal, así como de irregularidades y riesgos en los que está la jueza es que el IFDP en conjunto con diversas asociaciones de juezas y magistradas es que presentan esta información solicitando medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Insistieron en que de entrada no tendría que haber una acusación en contra de la jueza por su labor jurisdiccional ni haberse ejecutado una orden de aprehensión por la suspensión que tenía ni haber estado privada de su libertad, "porque no hay riesgo de fuga y esperemos que por lo tanto no hubiera una vinculación a proceso".