Escoltas de periodista deberán responder por daños en Poza Rica: Gobernador

El gobernador Cuitláhuac García Jiménez dijo que los escoltas de un periodista o de familiares de un comunicador de Poza Rica que dispararon contra un vehículo particulares en una plaza comercial de ese municipio deberán responder por los daños y comprobar que están debidamente certificados para ejercer su labor.

Loa hechos ocurrieron ayer y en total son cuatro escoltas y dos periodistas los que están a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE) para las diligencias de ley.

En entrevista, el mandatario estatal agregó que los escoltas fueron gestionados por la Comisión Estatal de Atención y Protección a Periodistas (CEAPP) para el cuidado del periodista o de su familia, por lo que además habría un acercamiento entre la Secretaría de Gobierno y ese organismo para conocer los detalles de ese protocolo.

Además, señaló que los escoltas deberán aclarar el motivo de los disparos, pues de manera inicial señalaron que los disparos se les habían ido, sin omitir que pudieron herir o matar a alguien.

¿Cómo ocurrieron los disparos de los escoltas del periodista en Poza Rica?

"Hubo un reporte de lo disparos y resultó cierto; dispararon contra un automóvil particular y resulta que son los escoltas que trae de protección un periodista o familiares de un periodista en Poza Rica. No querían hacerse responsables de los daños y por fortuna no hirieron a nadie y hay evidencias", citó.

Además, agregó que cuando se les pidió que se hicieran responsables "agredieron a los elementos seguridad y la queja que tenemos es de los dueños del automóvil y de otras personas que recibieron los impactos en sus carros y que no se quieren hacer responsables".

El titular del ejecutivo dijo que incluso "montaron una campañita muy distinta" y que por ello están disposición de la FGE para que se hagan responsables de los daños.

Foto: David Bello | Diario de Xalapa

"Los escoltas deberán declarar y ver si tienen todo en orden y por qué dispararon contra un auto", señaló.

El gobernador también citó: "dicen que se les fueron los disparos, pero están directos contra el automóvil. Hay evidencias".

También aseguró que Poza Rica, municipio ubicado en el norte del estado, se encuentra tranquilo y que las fuerzas armadas mantienen operativos para garantizar la seguridad.