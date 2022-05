Día de las Madres en Xalapa: entre la felicidad y desconsuelo

En los panteones de Xalapa volvió a sonar "Amor Eterno" y "El Palomito" este 10 de mayo, luego de que por dos años, la pandemia impidió a muchas familias visitar a sus madres difuntas; aún así, la afluencia no fue la esperada.

En un rincón del cementerio Xalapeño, con una sombrilla para cubrirse de los rayos del sol, y poniendo en su celular las canciones de Pedro Infante, estaba Leonor, visitando a su madre Jovita Sánchez de Medina quien falleció apenas en enero pasado a la edad de 95 años.

Sin poder contener el llanto, recuerda que era una mujer amosora, fuerte y valiente y que es lo que se quedará siempre en su corazón, este día no es de celebración para ella porque la nostalgia y el dolor invaden su ser.

A la entrada del panteón, con un ramo de flores llegaba también Gloria Arroyo de 75 años a visitar a su mamá, doña Josefa quien falleció hace 20 años.

Hoy como cada año llegó con flores y a elevar una oración por su descanso.

"Por la pandemia no había venido, pero sí vengo seguido, y hay una señora de las que cuidan aquí que están pendientes de su panteón, le traigo florecitas y una oración que la voy a hacer ahorita".

La compañía, cariño y cuidado son de las cosas que doña Gloria más recuerda de su madre, además de su comida y sus ricos tamales.

"Los tamalitos los hacía muy sabrosos de picadillo, y sí le aprendí la receta, pero no me salen muy bien, la sazón no la iguala".

Al fondo, un grupo norteño entona "Amor Eterno", fue contratados por María Eugenia para su hermana Matilde Hernández Martínez, su esposo de Lázaro y su madre Hipólita Martínez quien falleció hace 13 años.

"Yo recuerdo que ella siempre estaba con nosotros, se iba a dejarle la comida a mi papá al campo que ahora es un señor de 89 años, y siempre me gusta cantarle Amor Eterno y le traigo sus flores, eso es muy significa para mí".

Entre los grupos norteños que acudieron a trabajar este 10 de mayo al panteón, estaba el de José de Jesús Rivas de 34 años.

50 pesos por canción les dice a las familias que acuden a visitar a sus madres difuntas, aunque la afluencia este año no está siendo como se esperaban.

Luego de dos años en que la pandemia paralizó varias de las actividades en la ciudad y el país, ahora, la población puede acudir con mayor seguridad a visitar a las mamás que se adelantaron.

José de Jesús tiene 5 años que toca la guitarra, dejó la escuela y se interesó por la música, "antes solo era estudiante".

"Empecé tanto por necesidad como porque me gustaba, cada año venimos en esta fecha, ahorita está tranquilo, pero esperemos que esté más o menos (a lo largo del día)".

Recuerda que el 10 de Mayo y Todos Santos son las fechas en que más trabajo tienen, este día, entre las canciones más solicitadas están Amor Eterno y El Palomito.

Después del día de trabajo, José de Jesús llegará a celebrar a su madre, el regalo y hasta la serenata están listas para consentirla.

Flores subieron en un 70%

Alrededor de los panteones, se observa buena afluencia en algunas de las florerías; algunas otras no han tenido la misma suerte y esperan que mejore, debido al incremento en el costo de las mismas.

Amada Martínez, ubicada afuera del panteón Xalapeño, dice que la venta ha sido baja porque el precio de la flor incrementó hasta en un 70 por ciento. Ella es mamá, este día su forma de festejar es trabajando, porque al llegar a casa solo piensan en descansar, no hay tiempo para pensar en fiesta.

"La flor está muy cara, ese es el detalle que viene una persona que compra un rollito, luego vendes dos, tres cuatro rollitos, la rosa está en 120, pero toda la flor está muy cara y no hay variedad como otras veces, ha habido poca venta porque ya son las 12 y todavía queda, otros años a las 13 ya estamos recogiendo".

Alrededor de los panteones, se observa buena afluencia en algunas de las florerías; algunas otras no han tenido la misma suerte y esperan que mejore | Foto: Pixabay

Tiendas de regalos y restaurantes son de los establecimientos comerciales con más afluencia y que esperan al paso de las horas siga incrementando.

En la calle se observan globos, flores, regalos y todo tipo de detalles de quienes quieren hacerle sentir su cariño a mamá, pero también es un día de nostalgia para quien no la tiene y hoy sufre su ausencia.