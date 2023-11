¡Buena cosecha! Vendedores de cempasúchil tuvieron alza en ventas

SAN PABLO COAPAN, Naolinco.- “Al que no le fue bien este año es porque fue flojo porque llegaron muchos visitantes a comprar y a admirar los plantíos de flor de cempasúchil", explica el productor Raúl Arellano Llera.

Tras haber concluido la temporada de Día de Muertos y de la puesta de altares, expone que este año fue positivo para los poco más de cien productores de flores que hay en esa zona veracruzana.

Indicó que fue bastante obvio que este año se superaron las expectativas de visitantes. Y es que, asegura que todos los fines de semana y entre semana llegaban tanto compradores al por mayor como minoristas que venían a conocer el pueblo y a llevarse sus flores para las ofrendas de muertos en casa, escuelas o dependencias.

En su caso, dijo que los rollos de flores los vendió entre 25 y 40 pesos y pues si ve que es injusto que en Xalapa se venden en más de cien pesos, “pero siempre es así con los intermediarios”.

Indica que ellos venden a quienes llegan al plantío, “porque no tenemos camionetas para irnos a vender a las ciudades grandes, pero aun así nos fue bien, porque se logró sacar casi el 100 por ciento. Este año nos fue muy bien”.

Recuerda que en los últimos años ha aumentado de forma permanente la llegada de más visitantes. “Nos hacen buena promoción y llegan los fines de semana personas que quieren tomarse flores entre las flores de cempasúchil y disfrutar de la experiencia de caminar y oler su aroma. También vendimos vinos de frutos locales, como jobos y cacahuate, así que quien aprovechó el turismo hizo su Todos Santos”.

Indica que hay varios productores que comenzaron a cobrar por ingresar al cultivo y les ha ido muy bien, “porque venden coronas y los rollos de flores”, en su caso como su terreno es más pequeños, “si vienen me compran y preguntan si pueden entrar y sí los dejo a cambio de una gratificación. Así que me fue muy bien este año y pues salió lo que se invirtió y me dejó ganancias.

Comenta que el cultivo de las flores de cempasúchil comienza en julio y se llega bien a finales de octubre, “lo que significa que son pocos meses para su comercialización”.

En las parcelas quedaron algunos plantíos, pero explica que ellos dejan una parte para sacar las semillas que utilizarán el próximo año para una nueva siembra. “Se quedan las ramas que están botonudas, esas no se la llevan porque significa que no revienta, es decir, la flor no sale sino que se queda en botón”.

Reiteró que es bueno que cada vez sea mayor la llegada de mayor cantidad de visitantes porque todos se benefician. “Ellos disfrutan y conocen los plantíos de flor de cempasúchil y nos va bien porque consumen productos locales y reactivan nuestra economía.

OTROS CULTIVOS

Ahora que ya acabó la venta de flores de cempasúchil, comenta que se dedicará a cultivar habas, ejotes, papas, pero la mayoría siembra maíz criollo y elotero.

Comenta que los productores, durante los meses siguientes cambian de cultivo para tener ingresos, “pero lo mejor es sembrar maíz elotero porque es más corto su crecimiento y la ganancia es más rápida, depende de cada quien. Porque el maíz criollo se lleva casi un año y el otro solo son poco más de tres meses”.

El caso del frijol, comenta que en 58 días crece y lo pueden vender, así que cada quien depende lo que puede y quiere sembrar en los siguientes meses hasta esperar a que llegue nuevamente el cultivo de la flor de cempasúchil, concluyó.