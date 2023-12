Desde intimidaciones hasta insultos, lo que viven agentes de tránsito

Veracruz, Ver.- Agresiones, intimidaciones y hasta insultos contra familiares son el pan de cada día de los agentes de tránsito por parte de ciudadanos que no aceptan las violaciones que cometen al reglamento, señala el oficial Pablo Antonio Reyes Rendón.

En entrevista para el Diario de Xalapa, relata que antes de incorporarse a la Dirección de Tránsito en Veracruz estuvo becado en la H. Escuela Naval donde aprendió sobre disciplina y responsabilidad, además de que le gustó portar un uniforme que transmiten cierto rango.

Su profesión es mecánico automotriz pero desde hace cinco años buscó incorporarse a la dirección de Tránsito, no lo logró hasta hace dos años cuando fue reclutado en la actual administración.

“En el 2018 supe que había convocatoria para entrar a Tránsito, metí mi documentación pero no tuve la suerte de ingresar, tres años después volvieron a reclutar y volví a meter mi solicitud y esta vez sí quedé, me gusta lo que hago. Yo si me veía de agente con mi uniforme”, expresa.

Reconoce que el trabajo de oficial de tránsito parece fácil, pero es una actividad complicada que incluso tiene su propio riesgo, pues diariamente son agredidos por los ciudadanos, sobre todo los que violan el reglamento y se les impone una multa que tratan de evadir.

¿Cómo es el día a día de un agente de tránsito?

Refiere que menos del 20 por ciento de los ciudadanos aceptan que cometieron alguna falta mientras que el resto se enoja, agrede, amenaza e incluso intenta golpearlos. Por ello, considera que la percepción de la gente hacía un agente de tránsito es errónea pues ellos solo quieren prestar atención a las indicaciones.

“Todos los días son difíciles, desde el momento que hacemos una infracción porque cometieron una falta, el ciudadano nunca acepta, la gente te agrede con tal de intimidarte, dice que te va a golpear, te amenazan diario, pero es parte del trabajo, hay que tener calma, yo siempre trato de tomar mi distancia”, expone.

Como agente de Tránsito ha tenido que soportar que conductores se pongan bélicos cuando se hacen acreedores a una infracción | Foto: René Corrales | Diario de Xalapa

En el caso de las mujeres automovilistas, comenta que se debe ser muy cuidadoso porque en muchas situaciones ellas señalan situaciones de acoso, cuando en realidad cometen alguna infracción.

“Algunas mujeres sí se han puesto al tú por tú y por lo regular se dicen sentir intimidadas y señalan de acoso. Trato de evitar ese tipo de problemas porque yo les hago la llamada de atención porque muchas van manejando y hablando por celular, lo toman a mal pero es parte del trabajo de prevención de accidentes”, manifiesta.

Refiere que menos del 20 por ciento de los ciudadanos aceptan que cometieron alguna falta | Foto: David Bello | Diario de Xalapa

Asegura que disfruta de su trabajo, pues también tiene aprendizajes diarios además de divertidas anécdotas que ha llegado a compartir con su familia, una vez que acaba su turno laboral.

“En este trabajo uno nunca deja de aprender, todos los días interactúas con la gente, tiene cosas buenas y en lo personal a mi me gusta lo que hago, cuando llego a casa comparto las experiencias con la familia”, afirma.