Tras asesinato de mujer trans: Diócesis de Veracruz pide respeto a comunidad LGBT+

Veracruz, Ver.- Ante los crímenes de odio que se siguen registrando en Veracruz y en el país, el obispo de la Diócesis de Veracruz, Carlos Briseño Arch, hace un llamado a la tolerancia y a respetar la vida humana.

Recuerda que la doctrina cristiana invita a solidarizarse incluso con aquellas personas que piensan diferente a uno. “Creo que en nuestra sociedad hay que aprender a respetar aquellas personas que no piensan como nosotros y ver de qué manera nos podemos unir. Nuestra fe nos enseña a no estar generando, precisamente la predicación de san Sebastián va en ese sentido, nosotros desde nuestra fe tenemos que generar siempre la solidaridad con todos, el amor con todos, incluso aquellos que nos persiguen o nos hacen mal, amarlos y tratarlos bien”, insiste.

Como es de recordar en días pasados una mujer trans fue asesinada la madrugada de este miércoles en calles de la zona de mercados de esta ciudad; el crimen encendió las alertas en ese sector por las señales de intolerancia y demandaron a las autoridades estatales que brinden una protección mayor a los integrantes de la comunidad LGBTIQ para evitar que se continúen registrando crímenes de odio en la entidad veracruzana.

Señalaron que ya bastante tienen con los insultos y la discriminación que reciben todos los días para que a ello se sume la violencia contra ellos.

Por otro lado, Briseño Arch, lamenta que los medios de comunicación privilegien la violencia y las agresiones a través de la difusión de películas y series de televisión.

Dijo que aunque este problema no cesará, la sociedad no debe normalizarlo y debe exigir menos contenido de este tipo, pues al no alimentar este tipo de situaciones ayuda a contrarrestar el ambiente de miedo e inseguridad

“Una de las cosas que siempre he denunciado, todos esos medios de caricaturas, de películas que fomentan la violencia, porque vende la violencia (…) Esas series de narcotráfico, todo eso, sí, venden muy bonito, pero están generando una cultura de violencia y eso sí hay que denunciarlo porque sí está verdaderamente, algo que nos está afectando y está afectando a las nuevas generaciones”, subraya.

De la misma manera, el obispo llama a evitar que se magnifiquen las noticias acerca de la violencia y la inseguridad, porque al final daña a la sociedad.

”Desafortunadamente como son noticias que venden, a veces un hecho un violento que se da en un sitio se magnifica de tal manera que parece que en todas partes se está dando ese hecho y eso hay que tener cuidado, a veces en la mente de la gente se crea que hay violencia y que vivimos en un estado pleno de inseguridad en todas partes y en eso hay que tener cuidado porque nos daña”, finalizó.