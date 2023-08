Diputados exigen al gobernador garantizar seguridad de los veracruzanos

Dirigentes estatales de partidos políticos pidieron a las autoridades estatales esclarecer los hechos de violencia que se registraron en Poza Rica.

El dirigente de Movimiento Ciudadano en Veracruz Sergio Gil Rullán exigió al gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jiménez, garantizar la seguridad de los ciudadanos, hecho que, dijo, es su primera responsabilidad.

“Por supuesto que la delincuencia anda la alza, pues si nadie hace nada y si no hay repercusiones, los delitos van a seguir creciendo. Le exigimos porque es la principal prioridad del Estado, el garantizar seguridad ante el desastre que se ha vuelto a nivel federal y a nivel Estatal gobierno de morena de Cuitláhuac que nos está matando a todas y a todos” dijo.

Indicó que como sociedad este tema debe conmover, pues en lo que va de esta administración es la mayor catástrofe de seguridad que ha tenido el estado.

Al respecto, lamentó que las desapariciones son constantes, pues a diario desaparecen decenas de personas en Veracruz, sin que las autoridades tengan una estrategia real para combatir el problema.

“Debe movernos como sociedad, no podemos seguir insensible ante la mayor catástrofe de seguridad que ha tenido el estado, al ser esta la más grande, pero tampoco podemos dejar de ver los cientos de casos de todos los meses, los casos individuales de todos los días de hombres y mujeres que salen a trabajar que buscan el sustento y que ya no van a regresar que sus padres ya no los van a encontrar”, expuso.

Por su parte, Vicente Aguilar Aguilar dirigente del Partido del Trabajo (PT) en Veracruz, urgió al gobierno del Estado aclarar los hechos.

Consideró necesario que se aclare este hecho, pues a nivel nacional se ha destacado esta barbarie, pero, lo cierto es que en Poza Rica y la región se percibe un ambiente de zozobra.

“Con respecto a los multihomicidios descubiertos en Poza Rica; urge se aclaren. Veracruz es noticia a nivel internacional por la barbarie que muestran los delincuentes y por los resultados que pueda dar la fiscalía en sus investigaciones", opinó.

Asimismo, mencionó que las autoridades responsables de dar seguridad en la entidad deben replantear las estrategias de seguridad. "Cierto es, que las la zozobra y temor se está apoderando de esa ciudad”, expuso.