Profesores son obligados a asistir a eventos de Morena: sección 32 SNTE

El dirigente de la sección 32 del Sindicato Nacional de Trabajadores al Servicio de la Educación (SNTE), Daniel Covarrubias López, dio a conocer que ha recibido quejas de profesores que aseguran que han sido obligados a asistir a eventos políticos públicos de Morena.

En entrevista, indicó que desde el sindicato se ha pedido a los trabajadores que denuncien cualquier acto de presión que reciban de sus superiores.

Destacó que en el SNTE tiene una cualidad que radica en la pluralidad y permitir que cada integrante del sindicato milite o vote por el partido que desee, pues incluso, dijo, “el voto es libre y secreto”.

Elecciones 2024 Comité Directivo del PAN definirá la próxima semana candidatura a diputaciones locales

“Nosotros no podemos condicionar a alguien, no le podemos decir: vente para acá, mira, nosotros vamos a hablar acá. No, aquí hay libertad. El maestro es un ente muy pensante que puede definir hacia dónde va”, expuso.

El profesor se deslindó de la asociación política Equipo Político Veracruz al mencionar que cada persona puede pronunciarse a favor de cualquier partido político y “nadie está obligado a apoyar a la asociación”.

No obstante, reconoció que muchos de los profesores forman parte de la corriente que antes era del PRI.

Indican que desde el sindicato se ha pedido a los trabajadores que denuncien cualquier acto de presión que reciban de sus superiores | Foto: Ricardo Martínez | Diario de Xalapa

“Ya no existe el voto (corporativo). Esa es decisión personal, o sea, el voto es algo secreto, es libre. Sería yo un mentiroso si le digo a algún candidato: todos los míos van contigo, porque no es cierto, nosotros tenemos que valorar a los compañeros y ver la capacidad que ellos tienen para poder decidir por quién”, comentó.

Además, manifestó que serán los ciudadanos los que tendrán que valorar las propuestas y estudios de los candidatos para tomar una decisión.

Dirigente de la sección 32 del Sindicato Nacional de Trabajadores al Servicio de la Educación (SNTE), Daniel Covarrubias López | Foto: Itzel Molina / Diario de Xalapa

El Equipo Político Veracruz es una asociación política con registro ante el Organismo Público Local Electoral (OPLE), dirigida por el líder moral de la Sección 32 del SNTE, Juan Nicolás Callejas Roldán.

Esta será la primera vez que la asociación podrá participar de manera abierta en las elecciones locales y será acompañando a Fuerza por México Veracruz en las candidaturas a las diputaciones locales.

¡Suscríbete a nuestro canal de YouTube! Aquí podrás encontrar contenido de calidad y de los temas más relevantes de Veracruz

Lo anterior, debido a que a pesar de que Fuerza por México Veracruz pertenece a la coalición Sigamos Haciendo Historia en Veracruz, conformada, además, por Morena, PT y PVEM, la cual tiene como candidata a la gubernatura a Rocío Nahle García, el partido rosa decidió ir solo en la contienda electoral para la selección de las 30 diputaciones locales.