Tuvo un sueño desde niña y hoy en día, Lidia es una diseñadora exitosa

Orizaba, Ver. - Desde niña sus libretas y hojas sueltas fueron su pizarrón para diseñar la ropa de sus muñecas y siguiendo ese ideal en su etapa de secundaria, Lidia Terrazas Beatriz tomó la carrera técnica de dibujo industrial, un poco alejada de sus sueños de diseño de moda, retomo poco a poco su camino.

A pesar de que no era lo que esperaba, en su adolescencia Lidia Terrazas finalizó la carrera técnica de dibujo técnico, "olvide ese hobby que tenía y como también me gustaba la biología, me enfoque en estudiar laboratorios clínicos, en la preparatoria y al finalizar trabajé de ello, ya no hice una licenciatura".

Su inquietud la llevo a 6 años después decidirse a estudiar el diseño de moda y hacer ropa, siguiendo así su sueño desde niña, recuerda que su abuelita y su tía cocían ropa de una forma empírica, por lo tanto, tomó esa inspiración que considero viene de familia y aprendió a base de cursos saliendo de una carrera técnica.

"Aprendí lo básico y armar las prendas, practique conmigo, con mi mamá y familia, a los 23 años en mi casa puse una cartulina donde se hacían disfraces escolares para los niños".

Siendo laboratorista y diseñadora de disfraces, pudo repartir bien su tiempo y practicando, pero a los 27 años fue mamá de una hermosa niña y en ese tiempo se le dio la oportunidad de estudiar la licenciatura en diseño de modas en línea, por lo que dejo su trabajo en el laboratorio donde sus dos amores, su hija y sus diseños, pudieron más y se independizó como diseñadora.

"Me tarde en la carrera porque no es tan barata, como iba pagando las materias y las cosas de mi niña, tarde 6 años y aunque me revalidaron materias por tener la carrera técnica no fue mucho y a los 33 años finalizó".

Lidia dejó los disfraces infantiles y se enfocó en vestidos de novia, quinceañeras y de fiesta

Terrazas Beatriz dejó de lado los disfraces infantiles y se enfocó en el diseño y hechura de vestidos de novia, quinceañeras y de fiesta, donde su atrevimiento y la mentalidad de sus clientas le permitieron explotar su imaginación que gusto a cada cliente que ha tenido y aunque no se enfoca en el ramo de las fiestas, sigue realizando disfraces más estilizados para épocas como día de muertos.

Terrazas Beatriz se enfocó en el diseño y hechura de vestidos de novia, quinceañeras y de fiesta | Foto: Cortesía | Lidia Terrazas Beatriz

Cabe destacar que sus primeras pasarelas fueron en la carrera profesional, siendo ellas diseñadoras y modelos, con el paso del tiempo, hizo ropa para diferentes cuerpos, siendo que las tallas impuestas son de la 5, 7 y 9, pero la realidad es que hoy en día la moda está revolucionando e incluyendo con la diferencia de talles.

"Como público me gustaría poder identificarme con la ropa que trae la modelo y así hacerme sentir bien", expresó la diseñadora en cuestión de la ley de talles.

Recalca que cada diseñador tiene su estilo para crear, sin embargo, la persona que pide el modelo es diferente, "nos ponemos platicar y conforme a sus gustos se hace el vestido, nuestro trabajo es hacer que la persona se luzca y brille siempre, que tenga seguridad en sí misma o mismo".

La diseñadora originaria de Ixtaczoquitlán, describe su trabajo como elegante, clásico y con toque de sensualidad | Foto: Cortesía | Lidia Terrazas Beatriz

La diseñadora originaria de Ixtaczoquitlán, describe su trabajo como elegante, clásico, con toque de sensualidad, puesto que usa mucho los encajes y transparencias.

Colecciones, como los hijos de los diseñadores

Lidia Terrazas relata que al ser zoquiteca se dio a la tarea de investigar y hacer un vestido inspirado en la ciudad que la vio nacer, "el reto es lograr lo que plasmas en papel, el talento e inspiración, cuentan".

Una de sus satisfacciones fue ser el segundo lugar en un concurso realizado en Guanajuato. Todas sus colecciones llevan su trabajo, sacrificios con la familia, tiempo con amigos y de descanso, pero al final ver los diseños modelados o las prendas en sus clientas, es algo que no puede explicar más que con la palabra satisfacción.

Ella, es participante del proyecto de moda más grande de las altas montañas que es Emprendedores, donde ha tenido la oportunidad de presentar varias colecciones y la de este 2022 será con temática blanco y negro.

Lo que empezó como un shotting de vestidos de novias, hoy en día le ha permitido crecer como diseñadora, siendo que cada año es mejor el evento teniendo como escenarios el Palacio de Hierro y el Poliforum Mier y Pesado.

