¿Donarás tus órganos? Hacen caminata para promover decisión de vida

Veracruz, Ver.- El próximo 26 de septiembre es el Día de Donación y Trasplante de Órganos y para fomentar la cultura de la donación en México, se realizó una caminata con el lema “Pasos que salvan vidas”, en la ciudad de Veracruz.

En esta actividad participaron instituciones de salud, donadores, pacientes trasplantados, así como pacientes que se encuentran en lista de espera de un órgano.

Te puede interesar: Sin recurso suficiente: Cruz Roja de Xalapa necesita apoyo para cubrir demanda

¿Dónde inició la caminata a favor de los trasplantes?

Local Agrupación "BetitoMezaNoSeRinde" lanza campaña para ayudar a niños con cáncer

El punto de partida del recorrido fue el tranvía del recuerdo para recorrer las principales calles del centro histórico de Veracruz y finalizar en el Parque Ciriaco Vázquez. Al respecto al médico adscrito al Hospital Regional de Veracruz, Einer Fuentes Zamudio, aseguró que la tasa de donación en nuestro país sigue siendo baja, pues apenas es de 2 a 3 personas por un millón de habitantes.

En la ciudad de Veracruz, se estima que la cifra no alcanza los 15 donadores de órganos al año. Admite que si bien ha mejorado la cultura de la donación, el medico dijo que la cifra sigue siendo insuficiente para atender a las personas que se encuentran en lista de espera de algún órgano tanto a nivel local como nacional.

Pues tan solo para obtener un riñón se calcula que la lista de espera es de mil personas en el estado; mientras que en el caso de hígado y corazón se desconoce pues en la entidad no existe ninguna institución pública ni privada que realice estos tipos de trasplante, de ahí que no existe una contabilización.

Local Veracruz, tercer lugar en muertes maternas: ¿sabes las causas de defunciones?

“Pero eso no quiere que no haya nadie que requiera un hígado en el estado, al contrario la gente que requiere este tipo de órgano es altísimo, pero si no logramos solventar el de riño que es relativamente más fácil, los otros son más complicados”, comenta.

El galeno recuerda que para que una persona pueda convertirse en donador de órgano debe tratarse de un paciente fallecido con daño neurológico grave o bien con falla cardiaca severa.

Si presentó alguna de estas condiciones, el donador puede llegar a salvar la vida de hasta 8 o 50 personas y/o mejorar la calidad de vida de las mismas.

Pulmones, riñones, un hígado, un corazón, tejido óseo, piel y corneas, entre las cosas que se pueden donar | Foto: Danytza Flores

“Se podría tomar dos pulmones, dos riñones, un hígado, un corazón, tejido óseo, piel, corneas, sería lo mas común, pero también se puede donar páncreas, intestino delgado, pero son los menos, entonces ya contando las personas que se pueden beneficiar de piel y de óseo se puede extender hasta 50 personas”, citó.

De ahí que llama a la sensibilización, pues se trata del mayor acto de amor que se puede hacer al prójimo. Finalmente menciona que el riñón y la córnea siguen siendo los órganos más demandados. La caminata fue precedida por una comparsa que bailó al ritmo de la música caribeña y fue encabezada por el rey del Carnaval 2023.