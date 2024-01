Por falla en sistema, decenas de xalapeños acuden a módulo en Ávila Camacho

Decenas de xalapeños hicieron fila en el módulo que funciona en la avenida Ávila Camacho para obtener o canjear su licencia . Esto debido a que el sistema se les cayó en los otros dos módulos que funcionan en la ciudad.

José Barrientos Díaz, quien fue una de las personas que esperó en una de las filas que se formaron en este céntrico módulo, explicó que muy temprano acudió a la oficina ubicada en 20 de Noviembre, pero resulta que de ahí lo enviaron a la sucursal de Ávila Camacho, “porque la única que estaba dando el servicio”.

Local Xalapa, el segundo municipio con menor recaudación del predial en el país

Expuso que en su caso requiere actualizar esta credencial porque en su trabajo lo requiere, “pero es desesperante que avance tan lento la atención, porque tampoco está funcionando al cien por ciento el sistema”.

Comentó que el problema es que siendo el primer lunes hábil del año, muchos conductores acudieron a realizar el trámite “porque si no está actualizada no sirve para el tema de los seguros de autos”.

Sergio Hernández, quien también esperaba en la fila, explicó que él quiso aprovechar el día para realizar el trámite, “porque se me venció hace unos días, pero no esperaba que tuviera que esperar tanto porque es el único módulo que funciona”.

A quienes fueron al modulo en 20 de Noviembre los enviaron a la sucursal de Ávila Camacho | Foto: Jesús Escamiroza | Diario de Xalapa

Lo único bueno de la situación, comenta, es que el costo del trámite se mantuvo como hasta el año pasado.

¿Cuáles son los costos para licencias en 2024?

Obtener un duplicado de todo tipo de licencias tienen un costo de 506 pesos; obtener la licencia tipo A cuesta 2 mil 150 pesos y el canje mil 138 pesos.

Obtener la licencia tipo B de servicio de transporte particular nueva en 2 mil 24 pesos, canje mil 12 pesos, mientras que la licencia tipo C, para servicio particular tiene un costo de mil 771 y el canje 885 pesos.