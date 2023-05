Ocupan camioneta de PC como ambulancia en Ixhuatlán

Debido a que en el municipio de Ixhuatlán del Café no cuenta con una ambulancia para el traslado de pacientes a los hospitales de Xalapa ésta acción se ha tenido que hacer en una camioneta de Protección Civil, cuya batea se adecua para tal hecho.

La alcaldesa de este municipio, Dora Angélica Galicia Contreras, aseguró que el sector salud de su municipio ha estado abandonado por las autoridades estatales, quienes a pesar de conocer las necesidades de la población no han brindado el apoyo que se requiere.

Indicó que se contaba con una ambulancia, la cual se les quitó durante la pasada administración estatal y a la fecha no se les ha repuesto, pese a que ya hizo una solicitud a la Secretaría de Salud.

Local Asesinatos contra choferes siguen y Guardia Nacional no actúa, acusa Amotac

“No tengo ambulancia, cuento con una unidad de PC y ahí es donde nos llevamos a los pacientes en la batea, los Bomberos tienen una ambulancia, pero son independientes, estamos en coordinación para que cuando lo necesitemos nos brinden ayuda. Teníamos una ambulancia y se la quitaron al exalcalde, yo ya la he gestionado y nos dicen que no hay”, comentó.

Puntualizó que las emergencias que se tienen son “bastantes”, por lo que se tomó la decisión de adquirir una nueva unidad para Protección Civil, la cual se va a adecuar para poder utilizarla para los traslados de pacientes. “Estoy gestionando la ambulancia porque no tengo para comprarla, una nueva cuesta como 5 millones de pesos, el Cabildo únicamente me autorizó 1 millón para poder comprar la unidad de Protección Civil y colocarle un camper para poder utilizarla como ambulancia, a la solicitud que hicimos a la Secretaría de Salud nos respondieron por correo que no hay ambulancias y no nos la pueden dar”, manifestó.

Además, afirmó que la clínica que hay en el municipio no cuenta con las condiciones ni los medicamentos necesarios para atender a la población. “Para nosotros es necesario que este sector se atienda, además de los apoyos que reciben de gobierno, se requiere mayor apoyo porque no hay medicamentos, no existe lo necesario para atender las necesidades de la población”, dijo.

Refirió que al ayuntamiento llegan muchas personas a pedir apoyos para operaciones, análisis o para estudios.

Vuelve a leer: Las financieras rurales eran esquemas de corrupción: Diputada Claudia Tello

“Al día a veces van como cinco, yo sí brindo apoyo, hay personas que realmente lo necesitan, que están demasiado enfermas, también piden para los difuntos, ningún familiar que nos pide apoyo para enterrar a sus difuntos se queda sin ayuda”, expresó.

Señaló que a pesar de las peticiones y las acciones que se han hecho para poder recibir los apoyos que se requieren el municipio que dirige siempre ha tenido carencias. “Siempre ha estado esta situación, el centro de salud siempre ha tenido carencias, especialmente de medicamentos, de hecho, Ixhuatlán del Café regularmente tiene necesidades”, agregó.