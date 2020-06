Dos meses esperando atención en el IMSS: paciente con cáncer

VERACRUZ, Ver.- Con pastillas de diclofenaco autoridades médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) pretenden aliviar el dolor de los enfermos de cáncer que desde abril no reciben atención porque “la prioridad es el Coronavirus”.

Erika Alonso Mejía, paciente del IMSS relató que desde el pasado 21 de abril debía ser programara para su intervención quirúrgicamente por el cáncer de mama en el seno derecho que padece de algunos años sin embargo la operación ha tenido que ser reprogramada debido que el hospital está concentrado en atender la demanda de enfermos de Covid-19.

Lo peor es que al parecer el cáncer se ha ido extendiendo ante la falta de atención médica y teme que su situación se pueda complicar.

Estoy enferma de cáncer de mama, el 21 de abril yo fui y me dijeron que por causa del coronavirus que era primordial que se había detenido todo y que no había operación hasta agosto, lo malo es que he seguido con los dolores, empezó la inflamación del brazo y mi seno derecho ya está grande y ahora tengo una bolita en el seno derecho debajo mi axila está inflamado

Detalló que en estos dos meses se ha ido agravando su situación con la inflamación de ganglios en la garganta, en la axila derecha y una inflamación en el seno izquierdo.

Foto: Raúl Solís | Diario de Xalapa

Comentó que debido a los fuertes dolores ha pedido ser atendida en el IMSS, pero los doctores solo le dan pastillas de diclofenaco y le piden que espere.

“Me han dado pastillas de diclofenaco que no me hacen nada, yo he tenido que vender cartón para comprarme otras medicinas más fuertes, me compro inyecciones y me tienen que estar inyectando cada dos horas porque el dolor es muy fuerte”, dijo.

La mujer de 43 años habitante del Vergel pidió a las autoridades que atiendan su caso como prioridad ante el riesgo de que su situación se complique.

Yo pido que me atienda yo trato de echarle ganas porque yo quiero vivir, yo anhelo vivir y pido que pongan mi caso como prioridad

es la súplica de la afligida mujer