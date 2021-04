El lunes se aplicará segunda dosis de vacuna anti-Covid en Xalapa

Xalapa, Ver.- El delegado de la Secretaría del Bienestar, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, confirmó que este lunes 19 de abril iniciará la aplicación de la segunda dosis de la vacuna contra el Covid-19 para adultos mayores en Xalapa, tal como lo habían adelantado autoridades municipales.

En entrevista dio a conocer que serán eliminados tres de los 12 módulos que se instalaron cuando se aplicó la primera dosis de Pfizer.

Esta vez, serán nueve módulos en la ciudad pues se quitarán los instalados en la Facultad de Medicina de la Universidad Veracruzana (UV), el de la congregación de El Chiltoyac y el del Centro Comunitario El Principito con la intención de facilitar el acceso.

“Los de Medicina es más fácil si se acercan a la Normal, por ejemplo; Chiltoyac lo acercamos a otra comunidad, no es tanta la gente, se prestará un servicio para que lleguen más rápido. El del Principito acercaremos la gente a la Lagunilla; no es para lastimar, sino para mejorar porque vamos a concentrar las fuerzas en los masivos”, detalló.

Precisó que la segunda dosis se aplicará del 19 al 23 de abril y únicamente será para los adultos mayores que ya recibieron la primera dosis de la vacuna.

“Vamos a enviar un mensaje a los adultos mayores que recibieron la primera dosis, es muy importante que la gente sepa que es la segunda dosis nada más, que no va a haber para primera, quien no se vacunó no intente ir porque no se le va a vacunar”, enfatizó.

En la capital del estado se aplicarán 62 mil 400 dosis puesto que ya tienen el registro de quienes recibieron la primera dosis, por lo cual deberán acudir con el comprobante que se les entregó anteriormente.

Expuso que la estrategia será la misma puesto que será por días establecidos de acuerdo con la primera letra del primer apellido de los adultos mayores.