El país está en riesgo de perder transparencia y democrácia, advierte diputada panista

Veracruz, Ver.- En caso de que el presidente de la república cuente con la mayoría calificada para desaparecer los órganos constitucionales autónomos como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), se perdería el país alerta la diputada federal por el Partido Acción Nacional (PAN), María Elena Pérez Jáen-Zermeño.

En su visita por Veracruz donde se reunió con autoridades de la Universidad de las Naciones que dirige el rector Arturo Matiello Canales, revela que desde antes, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador ha intentado disolver los órganos de transparencia, porque tiene animadversión por el tema.

Expone que de los ocho órganos constitucionales autónomos como el Banco de México, el INEGI, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Comisión de Competencia, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, el INE, al presidente le molesta más el Instituto Nacional de Transparencia Acceso a la Información y Protección de Datos pues como jefe de Gobierno, trató por todos los medios de que no hubiera participación de este órgano.

Aclara que hasta el momento, el ejecutivo no tiene mayoría calificada para proceder contra el INAI porque no cuenta con el apoyo del Poder Judicial, sin embargo hay riesgos.

“Necesita de mayoría calificada y eso no lo tiene, pero si gana en el siguiente congreso, vamos a perder el país, si ellos vuelven a ganar porque el problema que tenemos, es que hay un ministro de la Suprema Corte que les hace falta, finalmente ahorita lo único que ha detenido al autócrata de Andrés Manuel y todos sus compinches es precisamente que no tiene al poder judicial, tiene el bloque de las tres ministras impresentables, en el hipotético caso que ellos ganaran perdemos este país”, advirte.

Menciona que aunque el presidente se cree todopoderoso, debe tener límites.

“Este señor no conoce los límites, está afectando sus facultades mentales, perdió piso, es un ignorante que no entiende de administración pública, no sé en qué momento estudió ciencias políticas. El presidente está en un estado que cree que puede arrasar con todo, no respetando los derechos humanos de los mexicanos”, declara.

Dijo que las vinculaciones que le hacen al presidente de la república con el narcotráfico son terribles.

En cuanto al caso de la periodista del New York Times, Natelie Kritoeff, la legisladora afirmó que el presidente de la república violó la ley al revelar sus datos personales durante la mañanera.

“Fue una violación flagrante a sus datos personales, el presidente dice que su autoridad moral está por encima de la violación a los datos personales, el presidente ya perdió totalmente en su cabeza, creo que está afectado de sus facultades mentales”, sostuvo.

La legisladora del albiazul, se ofreció para asesorar a la periodista pero opinó que debe presentar una denuncia.

“Yo puedo asesorar a esta periodista, independientemente de que el INAI inicie esta investigación de oficio, ella tiene que presentar una denuncia, no importa que sea el presidente de este país, no es la primera vez que lo hace, ya lo hizo con Loret de Mola”, agregó.