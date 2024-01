Próximos candidatos deben ser analizados con "lupa": Evangélicos

Veracruz, Ver.- Ante el arranque de las precampañas para la gubernatura de Veracruz y próximamente para las diputaciones, la iglesia evangélica de Veracruz hizo un llamado a la ciudadanía a que analice y vean con lupa los perfiles de los candidatos.

“Que vean su trayectoria, su trabajo, que veamos todo y que votemos, porque votar nos da derecho a reclamar, a exigir y si no votamos pues mejor quedarnos callados”, dijo Guillermo Trujillo Álvarez presidente de la Red Evangélica del estado de Veracruz.

Te puede interesar: Pulgarcito: de gladiador a trabajador y pastor evangélico

A los candidatos a ser honestos y a realizar promesas congruentes con la realidad.

“Todos prometen y quieren hacer el bien y bueno lo primero que esperamos que hablen con la verdad, lo que van a poder hacer y lo que no van a poder hacer”, exhorta.

Local Testigos de Jehová enviarán mensajes de esperanza

De la misma forma hizo un llamado a la ciudadanía a cumplir con la responsabilidad de votar porque es la mejor herramienta para elegir a los mejores candidatos.

¡Suscríbete aquí a nuestro canal de YouTube! Conoce más sobre distintos reportajes

“Creo que el llamado que yo quisiera hacer es al voto, a la responsabilidad que tenemos todos los ciudadanos mayores de 18 años, que tenemos una credencial de elector que es la manera que podemos elegir entre los candidatos de cualquier ´partido y ver que ofrecen”, comenta.

Te puede interesar: Museo de San Rafael Guízar: ¿sitio cultural o religioso?

¿Por qué el abstencionismo no es bueno?

El ministro de la iglesia evangélica hizo ver que el abstencionismo en nada abona y en cambio las consecuencias son diversas.

“El abstencionismo es una cultura que ya debemos acabar con ello en México, porque ya estamos viendo las consecuencias, muchas consecuencias el que trae el elegir a un mal candidato, un político, un mal gobernante que nos afecta a todos los ciudadanos”.

“Por eso yo llamo a ver los perfiles de todos los candidatos tanto de gobernador, a la presidencia, a diputados a senadores a ver su trayectoria, pues dice la biblia: que por los frutos son conocidos no por la labia, sino porque lo han hecho”.

Guillermo Trujillo Álvarez presidente de la Red Evangélica del estado de Veracruz / Foto: Danytza Flores | Diario de Xalapa

De la misma manera invita a la gente a no enemistarse y apasionarse con los candidatos y el proceso electoral.

“No caer en ese fanatismo, en polarizaciones que el día de mañana se convierte en violencia, no no, son contricantes no son, ni somos enemigos así sea votemos por quen votemos”.

Mencionó por último que en breve desarrollarán una campaña entre la feligresía de todo el estado para incentivar el voto entre los más 300 mil evangélicos en edad de sufragar sin interferir en la preferencia partidista.