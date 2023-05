Pulgarcito: de gladiador a trabajador y pastor evangélico

Hablar de la lucha libre xalapeña de antaño es mencionar a increíbles gladiadores que han dejado huella eterna en este deporte que es el segundo más querido por los mexicanos, pues el futbol sin duda es dominante. Entre ellos se encuentra el querido Pulgarcito, flamante luchador de la colonia 3 de Mayo, quien se formó con la escuela tradicional de la Arena Xalapa que en su momento tuvo como presidente a Hiraclis Fenerly.

“Como todo ser humano, tenía bien marcados mis objetivos, como deportista, esposo, en el trabajo y pastor, pero todo muy prematuro…, al vapor, ya que perdí a mi padre poco antes de los 5 años; él era un apasionado del deporte; las cosas no se me daban bien pese al éxito, vino una lesión muy grave que me alejó de todo, necesitaba una salvación por medio de Cristo, así que cuando decidí acercarme a la Iglesia, dejé de tenerle miedo a la muerte, hasta alcanzar la mejoría y el reencontrarme conmigo mismo”, platicó Pulgarcito.

Su paso por la lucha libre fue muy bueno, pero como todo lo que empieza algún día debe terminar y así fue, cuando en una función del Día de Niño en la Arena Xalapa que en ese momento pasó de manos de la señora Anita Herrera a don Agustín Martínez, sufrió una grave lesión que afectó uno de sus ojos y brazo que lo marginó de la lucha libre.

Pulgarcito, huérfano a temprana edad, recuerda con añoro los pasajes dentro del ancho mundo de la lucha libre xalapeña. “Mis primeros pasos en la lucha libre fueron gracias a mi tío El Relámpago (Manuel Alarcón), allá en la Arena Olimpia, de Jungla Negra”, recordó, además dijo que lo pulió El Mastín, hermano de El Gavilán Ramírez a la edad 18 años, “un año después fue mi debut en la Arena Xalapa”, pero para llegar a esa oportunidad debió entrenar fuerte y lo hizo con el Caballero Negro por permiso de Hiraclys, a quien le dijo que deseaba ser luchador.

Contó cómo fue que llamó la atención de Hiraclis para tomarlo en cuenta para una próxima función.

“Yo vivía muy rápido la vida; entrenando un día en la Arena, por mis dotes de deportista en el Penta, hice ‘el avión’, sin querer se dio cuenta Hiraclis y de inmediato me dijo, 'ey chamaco, tú vas a llegar muy lejos, ya estás bueno para subir al ring, así que vas a debutar en la próxima función'”, expresó.

Además aprovechó para decirle al jefe qué nombre quería y le propuso el Chamaco Suicida o Rayo Xalapeño, sin embargó no aceptó “y me recriminó entre palabras altisonantes que me llamaría Pulgarcito…, ve con El Gorila y que te haga el equipo”, recordó.

El debut de Pulgarcito en la Arena Xalapa se dio al lado de El Pequeño Dragón ante dos rudazos de escándalo: El Canalla y Johni Rivera, cosa curiosa, rompiendo paradigmas fue en una segunda lucha estelar y de alarido, lo que antes no se había dado, con un triunfo fenomenal poniendo al borde de las butacas al respetable, que por cierto, los premió con una lluvia de dinero, así que en los vestidores el elenco los felicitó, pero en especial “El Griego”.

“Bueno Pulgarcito, estuvo fenomenal tu lucha, así que mijo te toca pagar los pollos, tortas, un ron y Bacalao blanco (Bacardí). para los muchachos, y así fue, hubo cena y una botella especial para Hiraclis Fenerly, quien había quedado fascinado con nuestro desenvolvimiento, ahí presentes El Perro Flores y El Morocho, que de inmediato le dieron bajín al frasco”, platicó.

Pulgarcito enfrente a decenas de luchadores en su carrera | Foto: Cortesía Pulgarcito

El nombre de Pulgarcito fue puesto por Hiraclis, pues vio en el muchacho buen físico y mucha habilidad que nació al estar en el Pentatlón, así que el nombre de El Chamaco Suicida quedó en el pasado.

Su traje era elegante, inspirado en Súper Muñeco con máscara abierta de la cabeza mostrando su cabellera con un sombrerito y una pluma larga, “era mi esposa quien realizaría mi vestimenta con tela de terlenka, así caía bien con el pie derecho y principalmente era bien seguido por los niños”.

¿Con quiénes compartió el ring Pulgarcito?

Entre otros gladiadores que compartió esquina y como rivales: El Simio, El Chivo Pérez I y II (Gabriel o Gabriela), Los Galgos I y II, Caballero Águila, El Halcón Azul, Mister Peligro a quien dejó sin máscara, El Vengador, Black Power, Ulises, El Anticristo, Dorrel Dixon, El Matemático, Huracán Ramírez, El Forastero, Universo, El Angelito, Caballero Negro, Caballero Negro II, Acuario, Planetario, Los Mohicanos, de pareja con Dorrel Dixon, Yango y Yuke, Universo, Perro Flores, El Morocho, Eslabón Perdido, El Gitano, El Bandolero, Dragón Rojo, Full Contac, El Diabólico, La Boa, Gavilán Ramírez en su regreso, Intocable, así como al lado de su hermano El Gato Volador y muchos más.

Y entre los generadores de inspiración, lo fueron un Gallo Tapado, El Matemático, Huracán Ramírez, Rayo de Jalisco y Gavilán Ramírez, reconociendo que les copió varias ejecuciones, pero que las supo combinar con otros castigos espectaculares.

Una lucha que lo dejó bien marcado en su carrera fue contra Jonhi Rivera apostando su máscara y dejándolo sin cabellera; “alterné con El Gavilán Ramírez, un duelo contra el menor de Los Brazos que venía como Sputnik (Aarón Alvarado), un elemento de la talla de Rey Misterio Jr.”

Aquí Hiraclys le dijo: “Te comió el local (el día de su debut), cuando nunca antes alguien lo había hecho en una segunda lucha y el haber formado dupla con El Forastero”.

“Tras mi accidente en una función del Día del Niño en la Arena Xalapa, fue en una caída, mi cuerpo quedó paralizado y mi ojo cerrado, no podía articular las palabras, mi cerebro hinchado, el doctor Pedro Carreto Pinta emitió un diagnóstico fatal, que era de mucho riesgo mi lesión si continuaba así, pasaron los años y yo no encontraba mejoría, me sentía un miserable y con un gran vacío, no estaba en paz hasta que mi madre y mi esposa hicieron oración por mí, llegó un pastor, yo postrado en una cama puso sus manos sobre mí y empezó a orar, sentí una energía increíble", dijo.

"Ahí entendí que Cristo le estaba hablando a un hombre con corazón de piedra…, lloré porque sabía que necesitaba una salvación, al enfrentar la posibilidad de morir, me acerqué a Dios a través de la Iglesia, empecé a recuperar mi vista y movimiento en mi brazo, el terrible golpe que recibí en la cabeza era toda una amenaza de muerte, pero Cristo lo usó para darme una oportunidad de vida, ese sí que fue un golpe de suerte, encontré un faro de luz en medio del océano tempestuoso y dije, esto es lo que necesito”.

“Le pedí perdón, que me diera una oportunidad de vivir y poderle corresponder, solicité colaborar con la Iglesia, ahí me empezaron a instruir con materias de Universidad del Seminario Bautista Teológico Mexicano, hasta que fui llamado para ejercer el Pastorado Evangélico, fue hasta el 2012 que me gradué y la Universidad de Dallas Texas avaló mi licenciatura a nivel mundial en Teología, hoy en día llevo más de 25 años en el ejercicio pastoral al lado de mi esposa. Si tienes un minuto, háblale a Cristo”.

Pulgarcito ya en su nueva etapa, ha viajado a todos los puntos de la República Mexicana y el extranjero para dar seminarios a jóvenes y matrimonios, como un claro ejemplo de testimonio.

Cabe hacer mención que Pulgarcito proviene de un grupo luchistico, su tío Relámpago, su hermano El Gato Volador, sus cuñados El Vengador, El Botones, Los Cisnes, Las Águilas Doradas, Cadete Espacial, Relámpago Durango, entre otros.

Por último, Pulgarcito se despide con un saludo a sus grandes maestros y amigos: El Relámpago, Raúl Vélez –Jungla Negra-, El Forastero, El Intocable, Hiraclys Fenerly, El Caballero Negro, Yango, Yuke, al periodista y comisionado don Roberto López Cabrera, a la noble afición que lo apoyó en todo momento y claro, dolido por esa lucha del retiro frustrada que nunca se pudo dar, sin embargo, está abierto a una función del adiós ni definitivo de la lucha libre y dispuesto a darle la estafeta a algún joven gladiador que desee continuar con este valioso legado.