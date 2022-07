No es de izquierda el que quiera hacer chanchullo: Manuel Huerta sobre elección interna de Morena

El delegado de Programas para el Desarrollo, Manuel Huerta Ladrón de Guevara dijo que, debido a la elección para la renovación de la dirigencia de Morena en Veracruz del próximo sábado, se blindará la Secretaría del Bienestar y aclaró que a nadie se le puede obligar a participar en las votaciones ni condicionar su voto.

En entrevista incluso advirtió que en caso de que sea detectado algún servidor público involucrado en estas prácticas será denunciado ante la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales (Fepade) tal como lo exhortó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

¿Qué dijo respecto a las próximas elecciones internas de Morena?

“El llamado es a comportarnos a la altura de nuestros principios todos, yo, sin estar actuando en el partido porque tengo permiso del mismo para estar en el gobierno, actuar de acuerdo con nuestros principios que son no robar, no mentir y no traicionar al pueblo”.

Anunció que el viernes previo a la elección brindarán la Secretaría del Bienestar “y a todo el gobierno federal, hay un tema que es público el presidente hablaba hoy de él, no podemos reproducir ninguna práctica del pasado, cada chango a su mecate, no podemos regresar al régimen de partidos, es contra lo que luchamos”.

¿Qué sucederá con las pensiones para adultos mayores?

Por ello dijo que acelerarán los tiempos en la entrega de las pensiones a adultos mayores para que el próximo fin de semana que se lleve a cabo la elección, no haya “que a chuchita la bolsearon”.

Refirió que no quieren que sus acciones se presten a malas interpretaciones dado que hay muchas “tentaciones”.

“El presidente lo decía, hay que avisarle a la Fepade, hay que decirle que estén atentos, no es de izquierda el que quiera hacer trampa, chanchullo, agarrar como antes, despensas, tinacos, dinero y andar obligando a la gente a ir, eso no es ser por lo que luchamos, nosotros luchamos por las libertades”.

Refirió las acciones serán preventivas dado que las convicciones de los militantes no las van a abdicar ni a doblegar.

“Pero en estos procesos de transformación hay muchos que piensan que, al llegar a Morena, significa que aquí cualquiera llega y se purifica, no, el ser de izquierda es una práctica cotidiana”.