Elecciones 2024: José Manuel del Río Virgen buscará gubernatura de Veracruz

Boca del Río, Ver.- José Manuel del Río Virgen, presidente nacional de la Fundación Municipios en Movimiento, confirmó su aspiración a la candidatura por Movimiento Ciudadano a la gubernatura de Veracruz.

“No hay un solo veracruzano, una sola veracruzana que no piense en una candidatura por la gubernatura de Veracruz, hasta otros que ni siquiera son veracruzanos están pensando”.

Mencionó que como parte de su nueva encomienda arrancará una larga y extensa gira de trabajo de la mano de la dirigencia estatal por todo Veracruz y a nivel nacional.

¿Qué proyecto contempla para Veracruz?

Buscará construir y fortalecer la estructura interna de su partido, pero también el proyecto de nación y lo que Veracruz necesita de cara los comicios electorales de 2024.

“Un movimiento que le sirvan a las mujeres y hombres, pero sobre todo a los jóvenes de Veracruz, lo que nosotros queremos para ellos es lo mejor porque merecemos un Veracruz mejor”.

“Hoy se les está amenazando todos los días, lo mismo a la prensa, lo mismo a las mujeres, lo mismo a los pescadores, a los médicos y por eso hemos perdido la alegría que tenemos. Basta que yo les recuerde que este es el estado que más periodistas asesinados tiene en el país, lo que pasó ayer en Poza rica, el feminicidio debe ser una vergüenza para la 4T porque era una activista de la 4T, así es que da mucha pena”, lamentó.

El entrevistado dijo que será respetuoso de los estatutos del partido, donde a través de una elección democrática será elegido el candidato del MC a la gubernatura del estado de Veracruz.

“Una vez que esté definido ese proyecto, lo vamos a proponer a la sociedad y por encima de los partidos políticos, vamos a sacar la candidata y candidato que más le convenga a Veracruz. Movimiento Ciudadano lo que hace es abrirse a la sociedad civil y yo como militante y fundador de Movimiento Ciudadano, respeto absolutamente los estatutos, respeto todo el sistema de legalidad electoral y respeto el artículo 41 de la Constitución”, comentó.

El también secretario técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, aseguró que el futuro de Veracruz es naranja y con los jóvenes, además anticipa que todos los programas sociales que se tienen en la actualidad, de los cuales en su paso por la Cámara de Diputados votó a favor como las pensiones para adultos mayores, se mantendrán.

Ya por último aseguró que Movimiento Ciudadano ha sido el único partido que ha militado y aseveró que en lo personal no sabe qué se siente ser miembro de otro partido político, recordando incluso que junto con Dante Delgado Rannauro fueron fundadores del partido.

“Siempre he sido militante de Movimiento Ciudadano, es el único partido donde he militado, yo nunca milité en ningún otro partido, salí de la academia a fundar el Movimiento Ciudadano, nunca he ido a otro partido, no sé qué se siente eso”, concluyó Del Río Virgen.