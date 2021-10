Embarazos, matrimonios y VIH ya son problemas en adolescentes

Xalapa, Ver.- En Veracruz, un total de 268 adolescentes de 15 a 19 años de edad contrajeron matrimonio durante 2020, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Durante el año pasado, a pesar de la contingencia sanitaria hubo 20 mil 209 bodas en el estado, de las cuales 261 fueron enlaces entre hombres y mujeres entre 15 y 19 años de edad.

Leer más: DIF Estatal ha resguardado a 467 menores migrantes en 2021

En comparación con las 422 nupcias reportadas en 2019, los enlaces matrimoniales entre jóvenes de 15 a 19 años de edad.

Local Jóvenes, del consumo han pasado a la adicción de drogas

Asimismo, la estadística nacional indica que la tasa de matrimonios en Veracruz fue de 3.55 por cada mil habitantes de 18 años y más, en contrayentes hombre-mujer.

De 20 mil 209 matrimonios celebrados en Veracruz, 2 mil 812 se realizaron en enero; 7 mil 381, en febrero; 1547, en marzo; 442, en abril; 9 en mayo; 13 en junio; 59 en julio; 154 en agosto; 776 en septiembre; 1695 en octubre; noviembre, con 1911 bodas y diciembre con 3410 nupcias.

Entre los contrayentes, la principal posición en el trabajo es la de empleado, con 75 por ciento de hombres y 25 mujeres que contaban con un trabajo en el momento de contraer matrimonio.

En cifras nacionales, el Inegi reportó que se presentaron 25 matrimonios en los que al menos uno de los contrayentes era menor de edad, distribuidos en diez entidades federativas.

Las entidades federativas con mayor contribución a los 25 matrimonios en los que al menos uno de los contrayentes era menor de edad, fueron Chihuahua 26.9% (7), Durango 19.3% (5), Puebla 11.5% (3) y Guanajuato 11.5% (3), el resto corresponden a cuatro entidades federativas.

La Estadística de Matrimonios 2020 destaca que la cantidad de menores de edad que contrae nupcias ha ido disminuyendo, según los registros administrativos de las oficialías del Registro Civil en el país.

En Veracruz, un total de 268 adolescentes de 15 y 19 años de edad contrajeron matrimonio durante 2020/Foto: Eduardo Murillo | Diario de Xalapa

Aumentan embarazos en adolescentes

Córdoba, Ver.- Ya sea por el confinamiento respecto al Covid-19, el estrés o la falta de diálogo con los padres sobre los temas de educación sexual, las estadísticas de embarazos a temprana edad en la ciudad están al alza, situación que preocupa a las autoridades comisionadas de salud, informa María Cecilia Serrano Soval, regidora cuarta del ayuntamiento de Córdoba.

De acuerdo con datos de la oficialía del Registro Civil de la ciudad de Córdoba, de marzo a septiembre de 2021 se tuvo un registro de nacimientos de 278 bebés de los cuales 266 son de adolescentes de entre 15 a 19 años con domicilio en la ciudad de Córdoba.

La comisionada del área de salud dentro del municipio señala que existe preocupación en el tema de la difusión informativa de la educación sexual pues al cerrarse las clases de forma presencial debido a la pandemia del Covid-19 las charlas y talleres que se tenían organizados por parte del Sector Salud para este tema se vieron pospuestos desde el 2020.

“Recordemos que todos los hospitales se volvieron Covid y los centros de salud limitaron los servicios y a los adolescentes no se les permitió andar en la calle por algunos meses y todo eso fue lo que detuvo que los jóvenes tuvieran la información adecuada sobre la educación sexual y principalmente la prevención de embarazos”.

María Cecilia Serrano Soval, regidora cuarta del ayuntamiento de Córdoba/Foto: Jaime Ramírez | El Sol de Córdoba

Lamenta que existan limitaciones respecto al tema de educación sexual en casa pues aún hay padres de familia que ven mal el brindar esta información a sus hijos evitando así una vida sexual activa desde temprana edad.

La entrevistada dice que como mujeres se tiene el derecho a pedir la protección de métodos anticonceptivos antes de efectuar la relación sexual ya que previene enfermedades de transmisión sexual y un embarazo no deseado, “el condón no solo previene embarazos no deseados sino una serie de enfermedades de transmisión sexual que algunas son mortales o bien lesiones a nivel pélvico, el papiloma es el antecesor del cáncer cervicouterino”.

En otro aspecto de edades, Serrano Soval informa que de marzo del presente año a la fecha se han tenido 6 casos de embarazos en niñas de los 10 a 14 años, temiendo una posible violación dentro del seno familiar o de amigos.

Por ello invita a las madres de familia a tener charlas con sus hijas cuando vean que estas se niegan a ser tocadas por su papá, hermano, primo e inclusive por la misma mujer que le dio la vida, empiezan a tener pesadillas, se aísla y presenta inquietudes para dormir, “quien lave la ropa interior debe de ver secreciones vaginales pues en la pantaletas debe de tener moco claro pero si hay mancha amarilla, verde y que huele mal nos dice que hay problemas de abuso y posible infección”.

Veracruzanos con VIH podrían ser vacunados

Córdoba, Ver.- En la zona centro del estado, al menos 40 adolescentes quienes padecen del Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) podrían ser candidatos a recibir la vacuna contra el virus del Sars-Cov-2 del fármaco Pfizer, así lo mencionó Alejandro Mendoza Molina, presidente de la fundación “Sí a la Vida”.

Luego de que jueces entregaran 262 amparos para que niños y adolescentes recibieran la vacuna contra el coronavirus y que incluso se declarara en voz del subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, que esto quitaría la oportunidad de recibir la dosis para un adulto mayor, se aprobó desde el primer día de este mes el registro para el sector de 12 a 17 años.

Local Zulma inicia cruzada nacional "Vacunen a los niños"

¿Quiénes se podrán vacunar? Aquellos adolescentes que tengan padecimientos o condiciones que aumenten su riesgo de enfermedad o muerte por un contagio de Covid-19, incluyen: condiciones cardiacas crónicas, enfermedades pulmonares crónicas, afecciones crónicas de riñones , hígado o sistema digestivo, enfermedad neurológica crónica, diabetes y obesidad.

Para obtener la inoculación los adolescentes deberán de tener el consentimiento de sus padres o tutores además de realizarles estudios físicos para establecer si son aptos para recibir el biológico.

El entrevistado dijo que estos 40 pacientes del Hospital General de Rio Blanco son candidatos a recibir el biológico que no contrapone a su tratamiento para controlar el VIH.

Dijo que hasta el momento a su asociación no se han acercado para pedir información sobre el registro afirmando que este es un proceso fácil de realizar a través de una computadora o teléfono celular.

Alejandro Mendoza Molina, presidente de la fundación "Si a la Vida"/Foto: Jaime Ramírez | El Sol de Córdoba

Cuestionado sobre si se pudieran pedir estudios que determinen que el paciente es portador del virus comentó no tener conocimiento del caso pues para otros sectores de edad no fue un requisito mencionar este aspecto.

Por otro lado, comentó que hasta el momento no tienen nada planeado para el día contra la lucha del SIDA que es el primero de diciembre, sin embargo, se siguen realizando las pruebas rápidas en las instalaciones de la asociación a un costado de la Iglesia de San José.

Al menos 40 adolescentes quienes padecen VIH podrían ser candidatos a recibir la vacuna anticovid del fármaco Pfizer/Foto: Jaime Ramírez | El Sol de Córdoba

Dijo que se reciben aproximadamente 30 personas al mes para la realización de las pruebas y que lamentablemente en lo que va de este año han sido 15 personas positivas al virus de inmunodeficiencia.

Con información de Guadalupe Castillo | El Sol de Córdoba