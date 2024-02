Cerca de 70 mdp dejará el 14 de febrero en Veracruz: empresarios

Veracruz, Ver.- Empresarios adheridos a la Cámara Nacional de Comercio en Veracruz se alistan para un repunte de ventas con motivo de la celebración del Día del Amor y la Amistad.

El presidente de la Canaco en Veracruz, Edi Alberto Martínez Tejeda, espera que los festejos por el 14 de febrero dejen una derrama económica aproximada de 70 millones de pesos, para los comerciantes de la zona conurbada Veracruz-Boca del Río.

“El año pasado tuvimos una derrama más o menos en febrero de unos 30 millones de pesos, fueron 30 millones en Boca reportamos y bueno más o menos unos 70 millones de pesos para esta temporada de 14 de febrero, esperamos que este año pueda estar encima de esa cifra”, confía.

Martínez Tejeda, menciona que los giros comerciales que experimentarán un repunte de ventas son:

Tiendas de regalos

Florerías

Dulcerías

Pastelerías

Tiendas de autoservicio y departamentales

Cines

Restaurantes

Centros de diversión

Centros comerciales

Pues refiere que el 14 de febrero es una fecha emblemática para los mexicanos, ya que inspira el intercambio de regalos, salidas a comer y momentos de esparcimiento.

El líder de los comerciantes, espera que la fecha permita la reactivación de la economía del sector comercial, restaurantero y motelero, “es una buena fecha para sectores específicos, y que esperemos sirva para reactivar en vísperas de la Semana Santa que está a punto de iniciar y luego Carnaval y que esperamos que sea una buena fiesta y que esté a la altura de los cien años”.

En ese sentido, el comerciante hace un llamado a las personas para que elijan adquirir sus regalos de San Valentín en establecimientos formales, contribuyendo de esta manera al crecimiento económico de la región y fortaleciendo al empresariado local.

Esta fecha inspira el intercambio de regalos, salidas a comer y momentos de esparcimiento | Foto: Jesús Escamiroza | Diario de Xalapa

Elecciones

Por otra parte, el también presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) en Veracruz, se refirió al proceso electoral del 2024 y espera que no se tiña de violencia y agrave la crisis económica que existe.

Tampoco que se contraiga la economía de la entidad veracruzana, aunque lo cierto es que México está viviendo una situación muy compleja, donde solo resta estar expectante de lo que pueda ocurrir.

“Siempre que hay elecciones la economía se contrae de alguna manera, siempre se contrae y ojalá que en esta ocasión no sea así, pero no tenemos, esperemos que sean unas elecciones vamos que no estén teñidas por ciertas situaciones que ya sabemos de violencia y demás, obviamente esto contrae mucho la economía, dependerá también mucho de eso”, confía.