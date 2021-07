En 6 meses 140 casos de dengue; cuídate

Xalapa, Ver.-Con el registro de 140 casos confirmados de dengue, Veracruz y Guerrero se posicionan en el segundo lugar nacional, de acuerdo con el reporte de la Secretaría de Salud federal. La información, con corte al pasado 8 de julio, señala que en el país se han registrado mil 035 casos de dengue en lo que va del año.

A nivel nacional se han reportado dos fallecimientos por esta causa, ambos en Oaxaca. El estado de Morelos, con 180 casos confirmados, se posiciona en el primer sitio en todo el país.

En lo establecido en el reporte, en Guerrero se reportaron mil 001 casos, de los cuales 140 se confirmaron y 861 se descartaron totalmente.

En Veracruz se analizaron 993 posibles casos y de estos se confirmaron 140, debido a que 853 quedaron descartados. Seguido de estos estados se ubican: Michoacán con 79 casos; el Estado de México con 78; Colima con 77; Oaxaca con 76; Jalisco con 61; Chiapas con 45; San Luis Potosí con 41; Sinaloa con 31; y Puebla con 29.

Nayarit y Tabasco registran 15 casos; Tamaulipas 10; Campeche y Nuevo León 5; Baja California Sur y Guanajuato 2. Con 1 caso confirmado se encuentran: Quintana Roo, Sonora, Yucatán y Zacatecas.

A la fecha, Aguascalientes, Baja California, Coahuila, Chihuahua, la Ciudad de México, Durango, Hidalgo, Querétaro y Tlaxcala no han confirmado casos de dengue, causados por el aedes aegypti.

Datos Veracruz

En lo correspondiente a los datos de la entidad, el reporte señala que de los 140 casos confirmados, 95 son considerados no graves durante la enfermedad.

Además en siete casos se reportó grave al paciente y en los 38 restantes se identificaron signos de alerta.

Al corte del informe del dengue a nivel nacional, no se habían reportado fallecimientos relacionados con esta enfermedad. Conforme al número de casos y población, Alto Lucero, Naolinco, Actopan y Zaragoza son los municipios que registran mayor posibilidad de contagio.

En Xalapa no hay registros de dengue

El coordinador de Vectores de la Jurisdicción Sanitaria V, Israel Villa, reveló que en la ciudad no han registrado un solo caso confirmado de dengue, aunque sí tienen 30 colonias consideradas de riesgo. “Aquí en Xalapa tenemos 30 colonias, entre ellas la Revolución, Campo de Tiro, Nacional y Vasconcelos, hasta llegar a la colonia Casa Blanca y la colonia Higueras, aquí es muy importante que la población nos ayude con llevar el saneamiento básico, que es la eliminación de los criaderos en su propia vivienda. No les pedimos que limpien la casa del vecino, con que nos ayuden a mantener limpia su casa, eso de manera preventiva es muy efectivo”, dijo.

Refirió que actualmente trabajan en la colonia Revolución y que el personal del sector salud está debidamente identificado. “Hacemos la aplicación de abate en los tanques de agua para evitar la proliferación de los mosquitos que transmiten el dengue, hay ocho brigadas en la colonia Revolución, pero todos andan uniformados con su oficio de comisión y con su gafete, andan bien identificados”, dijo.

Señaló que las actividades que tienen en la ciudad son permanentes y es en prevención de dengue, dado que no se tienen casos confirmados. “En Xalapa no se ha tenido y esperemos que así cerremos el año, casos sospechosos sí, pero han sido ya descartados, toda aquella persona que presenta la sintomatología de la enfermedad del dengue, que es dolor retroocular, dolor muscular y temperatura se le toma una muestra y cae en el rango de sospechoso, nosotros lo trabajamos como medida preventiva, pero hasta ahorita no tenemos problemas en Xalapa”, detalló el funcionario.

Además, señaló que no hay casos de "COVIDengue", pues lo que se comunica a la población es que cuando presentan los síntomas acudan a atención médica, para que el médico y experto en salud pueda valorarlos y descartar que tengan uno de estos dos padecimientos.

“Luego la sintomatología es parecida al Covid-19, entonces no se automediquen, más que nada que acudan a una unidad médica”, añadió.

