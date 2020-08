En esta secundaria de Xalapa cobrarán cuotas escolares

En la Escuela Secundaria Técnica Industrial No. 105 aún no se sabía cómo y cuándo serían las inscripciones, además no se habían publicado las listas de los alumnos de nuevo ingreso; sin embargo, los representantes de la Asociación de Padres ya les habían enviado a los padres el número de cuenta a la que tienen que depositar 750 pesos por concepto de “cooperación voluntaria".

"Supuestamente para mantenimiento de la escuela y los padres no estamos de acuerdo debido a la situación económica por la que se atraviesa y porque no se sabe si tendrán clases presenciales en lo que resta del año", indicó Reyna Morales, madre de familia.

Foto: Eduardo Murillo | Diario de Xalapa

A decir de los padres de familia, los recursos económicos del año lectivo anterior no se aplicaron en su totalidad debido a la suspensión de clases, por lo que están a la espera de que la asociación haga corte de caja, ya que el año pasado les dieron el número de cuenta de un particular y no una cuenta mancomunada a nombre de la sociedad de padres de familia.

Los integrantes de la sociedad, dijeron los padres a través de Reyna Morales, insistieron en cobrar 750 pesos aduciendo que se tiene que hacer limpieza a la escuela y comprar lo necesario para el regreso, así como para arreglar el domo, lo que no sonaba lógico, ya que por el momento los estudiantes no van a regresar.

Ante la exigencia de la sociedad para cobrar la cuota, los padres de familia les hicieron llegar los comunicados de la Secretaría de Educación de Veracruz y ni así dejaban de exigir el pago.

La mayoría de los papás no puede sufragar en estos momentos los 750 pesos, pero no se niegan a pagar y ante esta postura la sociedad de padres de familia les pide que paguen el 50% una semana antes de que inicien las clases presenciales y el resto durante la primera semana de clases. Concluyó que se seguirá exigiendo el corte de caja, ya que atravesar por la pandemia no les exime de sus responsabilidades de dar cuentas.