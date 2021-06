En fraccionamiento Dream Lagoons piden transparencia en manejo de cuotas

Veracruz, Ver.- Habitantes del fraccionamiento Dream Lagoons en el municipio de Veracruz denunciaron presuntos malos manejos realizados por la Asociación de Vecinos A.C en complicidad con la empresa ARA que pone en riesgo la laguna que forma parte del desarrollo habitacional.

En entrevista la arquitecta Mariela Chávez de la Torre explicó que los recursos provenientes de las cuotas de vecinos no se están transparentando pues deberían utilizarse en la seguridad, mantenimiento de las áreas verdes, la laguna y otros indumentos que forman parte del fraccionamiento.

Comentó que por concepto de cuotas, según el último estado financiero presentado en el mes de marzo se recolectaron más de 200 mil pesos.

Sin embargo, presuntamente la presidenta de la Asociación Moraima “N” los está usando para su uso personal e incluso condiciona el uso de la laguna para “sus allegados” mientras que los condóminos no tienen derecho a meterse a nadar.

Explicó que ya se han presentado dos denuncias; una de ellas contra la señora Moraima “N” en la Fiscalía General del Estado por el presunto mal manejo de los recursos, además de ser una persona agresiva y la otra denuncia fue contra su antecesor quien también cometió presunta corrupción y todo en contubernio con la desarrolladora ARA.

“El dinero de las cuotas debe destinarse para el mantenimiento del fraccionamiento, pero sabemos que existe una deuda de luz, de agua, la laguna está muy sucia y a pesar de que vivimos aquí no se nos permite meternos, en cambio cobra para que personas externas entren y disfruten todo a su beneficio, se presentaron dos denuncias una en la Fiscalía contra la señora Moraima porque es muy conflictiva además que no fue elegida en una asamblea, ella aprovechó el cambio de presidencia apoyada por ARA”, dijo.

En tanto Sonia López otra de las vecinas, aseveró que lo único que quieren es que se transparenten los recursos sin imposiciones y que el dinero se aplique para el mantenimiento del fraccionamiento

“Lo bonito y que pagamos es que nos vendieron un proyecto con laguna de alta plusvalía y cuando nos la vendieron estaba preciosa pero ahora tiene muchos problemas y si no se da mantenimiento puede desaparecer, ya no hay ejercitadores se echaron a perder porque no se da mantenimiento, vamos a lo mismo ¿Dónde van a parar las cuotas?” insistió.