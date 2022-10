Diputado buscará que haya defensores públicos hablantes de lenguas originarias

El diputado local del distrito de Acayucan, Marco Antonio Martínez Amador dio a conocer que presentará una iniciativa ante el Congreso Local para que las personas hablantes de lenguas indígenas que están recluidas en algún penal del estado tengan defensores públicos que hablen su misma lengua.

En entrevista en el centro de la ciudad, explicó que según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) hay cerca de mil 200 personas en el estado en algún centro de reclusión por diversos delitos a quienes buscará apoyar de esa forma.

La principal problemática es la falta de defensores públicos

Detalló que para esto se hicieron mesas de trabajo en distintas partes del estado, donde se expuso como principal la problemática, la falta de defensores públicos.

"Estoy apoyando a las personas que tienen una lengua diferente porque no tenían la defensoría, hay muchos en los reclusorios porque no tienen una defensoría".

Expuso que son personas que no tienen quién los defienda en sus lenguas originarias por lo que no tienen acceso a la justicia y ese sigue siendo parte de la deuda con ellos.

"Subiré a tribuna en próximos días, ya está lista la propuesta para que el Poder Judicial ponga ya los defensores en su lengua y que esos que están en los reclusorios tengan una defensoría como la tiene cualquier persona".

¿Qué dijo el diputado Marco Antonio Martínez sobre el caso del municipio de Sayula de Alemán?

Cuestionado sobre el problema en el municipio de Sayula de Alemán donde la alcaldesa, Lorena Sánchez Vargas asegura estar amenazada por el crimen organizado y temer por su vida, además de solicitar la intervención del Congreso del Estado en la Tesorería y la dirección de Obras Públicas, prefirió no opinar y dijo que no tiene contacto con la munícipe pese a que el municipio es parte del distrito del que es diputado.

“Esperamos que se resuelva conforme a la ley, ahí los compañeros que llevan la comisión están determinando. Es parte de mi distrito, pero no tengo comunicación con ella, ha estado directamente viendo los problemas que trae internos en su cabildo y yo no me meto, no quisiera meterme en algo que desconozco”.