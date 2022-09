Llegan jornadas de cine itinerante a escuelas rurales. ¿Qué van a proyectar? Te lo contamos

Xalapa, Ver.- En la búsqueda de generar redes de apoyo y hacer llegar el cine a los menores, así como adolescentes de comunidades ubicadas en los cinturones de pobreza de Veracruz esta semana en cuatro escuelas rurales se desarrollará la jornada de cine itinerante con la cual se proyectarán cortometrajes de cine experimental mexicano y cine experimental para infancias.

En aulas ambientadas como cine, escuelas en donde la luz, el internet y la falta de equipo tecnológico forman parte de las carencias se proyectarán cortometrajes mexicanos pensados en las infancias y el largometraje experimental “Ocho cantos en Náhuatl”.

La primera escuela en la que se desarrolló este proyecto, este lunes, fue la Telesecundaria Tepaxapa en el municipio de Soledad Atzompa; este martes corresponde al Telebachillerato Temimilco de Altotonga y a la Telesecundaria Tzacuala Primero en Tehuipango; y el 29 de septiembre en la primaria unitaria José María Morelos y Pavón en el Zapotal, Acajete.

Esto es posible gracias a los proyectos de ULTRAcinema y Pensamiento Libre, ambos enfocados en el interés de tejer redes de apoyo sociales y educativas que permitan acercar la ciencia y el arte a los menores localizados en espacios marginados.

Michael Ramos-Araizaga, director de ULTRAcinema, dio a conocer que la gira experimental es un proyecto paralelo al festival con el mismo nombre, el cual es cine experimental y de cine reciclado que tiene más de diez años organizándose.

Indicó que en 2017 se determinó que las presentaciones de cine fueran itinerantes, por lo que los recorridos iniciaron en diferentes ciudades del país, entre ellas Puebla, Xalapa, Oaxaca, Tepic y Nayarit.

Este año se consolida de manera robusta el proyecto de la gira, debido a que se obtuvo un apoyo económico del Instituto Mexicano de Cinematografía (Imcine), a través del Programa de Fomento al Cine Mexicano (Focine), relacionado con el rubro de formación de públicos.

Es un cine que está pensado para cualquier persona, no tiene las mismas características que el cine comercial, de ficción o documental, puede tener todas esas reglas y más o puede no tener reglas, va mucho más allá por lo que te hagan sentir, no es un cine que debas entender, sino de lo que experimentas cuando lo estás viendo , expuso.

Destacó que las proyecciones permiten generar experiencias únicas en cada uno de los asistentes.

“Son películas libres, que se salen de los cánones del cine comercial, del cine hegemónico y los cineastas tienen entera libertad de crear estas películas con lo que tengan a la mano, si bien hay un público que está más cercano a estos temas, hemos descubierto gracias a las giras que los menores y en las comunidades rurales e indígenas se puede disfrutar, además de entregarles las herramientas para que puedan crearlo”, dijo

Refirió que para el proyecto es gratificante llegar a públicos que no podrían acudir a una sala ante las dificultades económicas y de marginación en las que se encuentran.

“Es verdaderamente emocionante para nosotros saber que este cine se va a transmitir en primarias y secundarias en Veracruz, es mucho más emocionante que pensar que pudiéramos conseguir una función en el Teatro de la Ciudad, es emocionante compartirlo en comunidades que no hubiéramos imaginado, los realizadores están emocionados de saber que sus creaciones fueron capaces de alcanzar estos espacios”, comentó.

Por su parte, Denisse López, coordinadora de Pensamiento Libre, refirió que se acudió a la convocatoria realizada por ULTRAcinema, debido a la importancia que tiene el arte para los menores ubicados en espacios marginados.

Buscamos llegar a las zonas en las que difícilmente se hace presente el arte y la cultura, creemos que conocimiento está muy centralizado porque todo ocurre siempre en la urbe, es complicado que llegue a otros espacios por diferentes circunstancias, ante ello, tomamos la decisión de llevar hasta ellos el cine, expresó.

Manifestó que las escuelas en las que se proyectarán los cortometrajes aceptaron la invitación, debido a que en estas se han realizado jornadas de divulgación de arte y ciencia.

En 2017 se determinó que las presentaciones de cine fueran itinerantes, se han recorridos ciudades como Puebla, Xalapa, Oaxaca, Tepic y Nayarit | Foto: Cortesía | Telesecundaria Texacapa

Puntualizó que se trata de instituciones ubicadas en comunidades en donde la pobreza es visible y difícilmente llegan proyectos que pueden ser una ventana de oportunidad del desarrollo académico.

“Este tipo de proyectos puede servir para ayudarles a reflexionar, el cine experimental es importante porque rompe los cánones, que te permite imaginar, reinterpretar la realidad, algo importante que se ha visto con los menores y adolescentes de las comunidades es que por no estar inmiscuidos en la tecnología son muy sensibles a este tipo de acciones”, manifestó.

Ambos representantes de las organizaciones civiles reconocieron la importancia que tienen los esfuerzos ciudadanos encaminados a cubrir los espacios que no son muy socorridos por las autoridades y en los que se requiere mayos desarrollo educativo.

Estamos contentos de poder desarrollar este tipo de redes de apoyo, de poder ser actores de cambio e incidir en áreas que están lejos, es difícil que sin colaboraciones se pueda llegar a dichas zonas porque siempre se tiene la falta de recursos, pero con la colaboración y participación directa se puede lograr, señalaron.