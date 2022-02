En Xalapa, estudiantes protestan por liberación de la UDLAP

Un grupo de estudiantes de la de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) y otras universidades de la capital del estado, se sumaron a la protesta a nivel nacional para exigir la liberación del campus en Cholula, Puebla.

En la manifestación en el centro de la ciudad, Juan Alonso Martínez estudiante de segundo semestre de la carrera de Químico Farmacéutico Biólogo de la UDLAP, explica que con ello buscan que el campus “les sea devuelto” dado que no pueden ingresar desde el 29 de junio pasado debido a la situación jurídica que enfrenta.

Foto: David Bello | Diario de Xalapa

“La UDLAP lleva 7 meses secuestrada. #UDLAP libre”, “Yo soy UV y apoyo a la UDLAP” decían algunas de las cartulinas que portan.

Recuerda que lleva siete meses cerrado con policías estatales dentro de la institución educativa, lo que les ha impedido tomar clases.

“Lo que sucede es que se supone que hubo un proceso legal en el que según el patronato anterior se llevó el dinero de las fundaciones, como estudiantes no nos consta, pero a mi no me interesa lo que sucedió con los patronatos, lo que quiero es que las personas a las que impuso el gobierno de Puebla, se vayan de mi universidad y le entreguen el campus a la doctora Cecilia Anaya que es nuestra rectora”.

Refiere que son muchos los veracruzanos que estudian en esa universidad, estiman por lo menos 100 de Xalapa, quienes están pidiendo darle respuesta a su demanda.

“Lo único que les pedimos es que los problemas legales se resuelvan en los tribunales y que a los estudiantes nos permitan ir a nuestra escuela, la mayoría de las escuelas privadas en la ciudad de Puebla están yendo a clases presenciales, la escuela no está cerrada por la pandemia, está cerrada por problemas legales”.